Furti d'identità online? Ecco come evitare veri e propri disastri

Tra le tante minacce informatiche odierne, ne esiste una spesso sottovalutata ma che ha un potenziale disastroso per chiunque navighi online.

Stiamo parlando dei famigerati furti d’identità online, una pratica sempre più comune e che vede la raccolta e la rivendita di dati personali sul Dark Web da parte di cybercriminali senza scrupoli.

Il “premio in palio” è ricco e imperdibile per i criminali informatici. Stiamo parlando di nomi, cognomi, indirizzi, credenziali bancarie e altre informazioni sensibili. Un hacker, che ottiene questi dati, può di fatto aprire conti bancari a nome della vittima, prelevare denaro dal suo conto o persino chiedere dei prestiti a suo nome.

Nonostante i rischi siano elevati, per fortuna, esistono anche delle contromosse adeguate che chiunque può attuare.

Il primo consiglio, alquanto scontato, è di conservare gelosamente dati come numeri di carte di credito e simili. In seconda battuta, fare grande attenzione a cosa si pubblica sui social network è essenziale: va sempre considerato che il proprio profilo è una “vetrina” accessibile a tutti e, come tale, risulta molto pericolosa.

Anche le comunicazioni telefoniche sono a forte rischio: quando si viene contattati, è bene fare attenzione a quali dati personali si rivelano.

I furti d’identità online sono sempre più frequenti ma è possibile contrastarli efficacemente

Per evitare furti d’identità, poi, è importante fare attenzione a truffe raffinate, come quelle che sfruttano tecniche di social engineering o i sofisticati deepfake.

L’adozione dell’Intelligenza Artificiale nel cybercrimine, sta avendo un effetto devastante. Video e audio generati con sistemi IA, possono trarre facilmente in inganno l’utente medio. In caso di dubbio o discrepanze, è bene fare domande approfondite all’interlocutore, per capire se è realmente lui o una creazione artificiale.

In caso di e-mail con solleciti urgenti, è bene evitare clic avventati e contattare la piattaforma coinvolta (bancaria o non), attraverso i canali ufficiali, senza interagire con il messaggio ricevuto.

Oltre ad utilizzare password robuste è essenziale abbinare a queste alcuni metodi di protezione avanzate. L’autenticazione a più fattori, le tecniche di accesso basate sui dati biometrici o sistemi che sfruttano i token, rappresentano solide protezioni rispetto ai furti d’identità online.