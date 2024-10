Galaxy AI sarà a pagamento: arriva la nuova conferma di Samsung

Galaxy AI, la suite di funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, è completamente gratuita su tutti i dispositivi Samsung con cui è compatibile. Tra cui ovviamente gli smartphone della gamma Galaxy S24 (compreso l’appena presentato S24 FE). La novità è stata accolta con entusiasmo dagli utenti, ma dietro l’angolo si nasconde… un abbonamento.

Samsung ribadisce che le funzioni Galaxy AI saranno a pagamento da gennaio 2026

In realtà, è già noto da qualche mese che il pacchetto di funzioni AI di Samsung diventerà a pagamento, ma il colosso sudcoreano ha voluto ribadirlo ancora una volta, forse per evitare fraintendimenti cercando di essere il più chiaro possibile. Non che questo possa far cambiare l’opinione di quegli utenti che, in un modo o nell’altro, si sentono traditi dopo aver investito sui Galaxy più recenti.

In che modo è stata diffusa questa notizia ufficiale? Con un comunicato stampa dedicato? No, con una delle note a piè di pagina del comunicato riguardante il sopracitato Galaxy S24 FE, gettato nella mischia solo pochi giorni fa. Nella nota, proprio come accaduto nel caso dei pieghevoli Z Fold6 e Z Flip6, si legge quanto segue: «Le funzioni di Galaxy AI saranno fornite gratuitamente fino al 31 dicembre 2025 sui dispositivi Samsung Galaxy supportati».

E dunque, addio speranze di un cambio di rotta in quel di Seoul. Samsung ha intenzione di rendere Galaxy AI una funzionalità a pagamento a partire dal 2026. Non sono noti però i dettagli, come ad esempio il prezzo della sottoscrizione e se tutte o solo alcune feature diventeranno effettivamente a pagamento.

Le funzioni Galaxy AI, tra cui Cerchia e Cerca e Traduzione Live, sono oggi disponibili su questi dispositivi: serie Galaxy S24, serie Galaxy S23, serie Galaxy S22, Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6, Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip4, Tab S10+, Tab S10 Ultra, Tab S9, Tab S9+, Tab S9 Ultra, Tab S8, Tab S8+, Tab S8 Ultra.