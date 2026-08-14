GeForce NOW esce dalla beta su Linux: cosa cambia per gli utenti?

NVIDIA porta GeForce NOW fuori dalla fase beta su Linux e amplia il supporto ufficiale al cloud gaming su una piattaforma che per anni ha ricevuto meno attenzione rispetto a Windows, macOS, ChromeOS e dispositivi mobili.

La novità riguarda il client web Linux del servizio, che secondo NVIDIA offre ora prestazioni migliorate e un’esperienza più vicina a quella disponibile sugli altri sistemi desktop. Il passaggio arriva dopo anni di sviluppo e test e segna un cambiamento rilevante per chi utilizza distribuzioni Linux come sistema principale per il gaming.

GeForce NOW diventa più interessante per Linux

GeForce NOW permette di eseguire giochi ospitati sui server NVIDIA e trasmettere al dispositivo dell’utente il flusso video risultante, mentre gli input di mouse, tastiera e controller viaggiano nella direzione opposta. Il computer locale deve quindi occuparsi soprattutto della decodifica del video e della gestione dell’interfaccia. Questa architettura consente di giocare anche su hardware privo della potenza grafica necessaria per eseguire localmente titoli moderni, a condizione di avere una connessione Internet sufficientemente veloce e stabile.

Il supporto Linux era rimasto per lungo tempo in una posizione particolare: GeForce NOW poteva essere utilizzato attraverso il browser, ma l’esperienza ufficiale non aveva lo stesso livello di maturità delle applicazioni native disponibili su altri sistemi. NVIDIA ha ora deciso di considerare conclusa la fase beta, con un aggiornamento che interessa soprattutto la qualità dello streaming e il comportamento del servizio durante le sessioni di gioco.La fine della beta non introduce una nuova tecnologia di cloud gaming, ma formalizza il passaggio a una versione considerata sufficientemente stabile per l’utilizzo generale. NVIDIA ha lavorato sul client Linux per migliorare la riproduzione del flusso video, la latenza e la compatibilità con le configurazioni hardware più comuni.

Decodifica hardware

Il punto tecnico più importante riguarda la decodifica hardware. Nel cloud gaming il server esegue il gioco e comprime continuamente i fotogrammi, mentre il dispositivo locale deve decodificare il video in tempo reale. Un sistema che utilizza correttamente le capacità hardware della GPU può ridurre il carico sulla CPU e mantenere più facilmente un frame rate stabile. Su Linux questo passaggio dipende dalla combinazione tra GPU, driver, browser e API di decodifica supportate.

NVIDIA indica inoltre miglioramenti nella qualità complessiva dello streaming. Il vantaggio non consiste semplicemente nell’aumentare la risoluzione: un servizio come GeForce NOW deve mantenere un equilibrio tra bitrate, qualità dell’immagine, latenza e capacità della connessione. Un bitrate elevato può migliorare la nitidezza ma richiede più banda; una compressione più aggressiva riduce il traffico ma può introdurre artefatti soprattutto nelle scene con molto movimento.

La latenza resta decisiva nel cloud gaming

Per comprendere l’importanza dell’aggiornamento bisogna distinguere la latenza di rete dal semplice tempo necessario a scaricare i dati. Una connessione molto veloce non garantisce automaticamente una buona esperienza se il percorso tra il dispositivo e il data center presenta ritardi elevati, congestione o perdita di pacchetti.

Durante una partita, l’input del giocatore deve raggiungere il server, essere elaborato dal gioco, produrre un nuovo fotogramma e tornare al dispositivo sotto forma di video. Il ritardo complessivo dipende quindi da più componenti: periferica di input, sistema operativo, rete locale, percorso Internet, elaborazione sul server, codifica video, trasmissione e decodifica locale.

Il cloud gaming rimane quindi sensibile alla distanza dai server e alla stabilità della rete. NVIDIA utilizza infrastrutture distribuite per avvicinare i server agli utenti, ma il risultato finale dipende comunque dalla posizione geografica, dal provider Internet e dalla qualità del collegamento domestico.