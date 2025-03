Gemini 2.5 Pro è in fase di distribuzione: ecco il modello AI più avanzato di Google

Google ha appena iniziato il rollout di Gemini 2.5 Pro, descritto dall’azienda come il modello più intelligente mai creato finora. Si tratta della nuova versione della sua AI di punta, disponibile da oggi per chi ha un abbonamento a Gemini Advanced.

Il modello è stato progettato per affrontare compiti sempre più complessi. Secondo Google, una delle sue novità più importanti è la capacità di “pensare prima di rispondere“: in pratica, l’AI ragiona in autonomia prima di formulare una risposta, il che dovrebbe migliorare la precisione e ridurre gli errori, anche su domande complicate.

Un salto in avanti su quasi tutti i fronti: Gemini 2.5 Pro è questo

Gemini 2.5 Pro ha già raggiunto la prima posizione su LMArena, una delle classifiche di riferimento per valutare le performance dei modelli linguistici. Ha superato rivali come GPT-4.5 di OpenAI, Claude 3 Sonnet, Grok 3 Beta e DeepSeek R1 in diversi ambiti: logica, matematica, ragionamento visivo, conoscenze scientifiche, gestione di contesti lunghi e altro ancora.

Nonostante i risultati eccellenti, il nuovo modello ha mostrato qualche limite nella generazione di codice e nella precisione assoluta dei dati, rimanendo dietro ad alcuni concorrenti in questi ambiti specifici.

Un altro punto a favore di Gemini 2.5 Pro è il suo punteggio nel benchmark Humanity’s Last Exam, un test molto selettivo costruito da esperti per misurare la capacità di ragionamento e conoscenza in ambiti molto diversi. In questo test, il nuovo modello ha ottenuto risultati superiori a tutti gli altri in gara.

Gemini 2.5 Pro non è per tutti: è solo per gli utenti Advanced

Al momento, Gemini 2.5 Pro è accessibile solo via web per chi ha attivo il piano Gemini Advanced. La versione per dispositivi mobili arriverà in un secondo momento. Il modello supporta fino a un milione di token come contesto, ma Google ha già annunciato che presto questa capacità sarà raddoppiata.