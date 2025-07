Gemini Deep Think vince la medaglia d'oro alle Olimpiadi Internazionali di Matematica

L’Intelligenza Artificiale ha raggiunto un nuovo traguardo storico: per la prima volta, un sistema AI è salito sul podio della International Math Olympiad, la più prestigiosa competizione mondiale per giovani talenti della matematica.

Il protagonista di questa impresa è Gemini Deep Think, sviluppato da Google DeepMind, che ha conquistato la medaglia d’oro nell’edizione 2025 dell’evento, tenutosi in Australia.

«Abbiamo dimostrato che un sistema AI può competere e vincere al fianco dei migliori giovani matematici del mondo, seguendo esattamente le stesse regole», ha dichiarato Thang Luong, portavoce di DeepMind, al termine della competizione. La partecipazione ufficiale di sistemi di AI all’evento ha rappresentato un banco di prova senza precedenti, con l’AI sottoposta alle stesse condizioni e criteri di valutazione riservati agli studenti umani.

Il risultato raggiunto da Gemini Deep Think non è solo un primato numerico: il modello ha risolto correttamente cinque problemi su sei, ottenendo un punteggio di 35 punti, sufficiente a garantirgli la medaglia d’oro.

Gemini Deep Think ha risolto cinque problemi su sei

Rispetto all’edizione precedente, il salto di qualità è stato notevole. Nel 2024, DeepMind aveva ottenuto una medaglia d’argento con i modelli AlphaProof e AlphaGeometry 2. Quest’anno, però, Gemini Deep Think ha introdotto un approccio innovativo, elaborando simultaneamente molteplici percorsi di ragionamento e integrandoli attraverso il linguaggio naturale. Questo ha permesso al sistema di affrontare problemi di matematica avanzata con una flessibilità e una creatività simili a quelle dei migliori concorrenti umani.

Un esempio emblematico è stato il terzo problema della gara. Mentre molti studenti hanno scelto di utilizzare concetti sofisticati come il Teorema di Dirichlet, Gemini Deep Think ha sviluppato una soluzione elegante basata su principi elementari di teoria dei numeri, dimostrando una sorprendente autonomia di pensiero e capacità di astrazione. Questo episodio ha sottolineato come l’AI non si limiti a replicare le strategie umane, ma sia in grado di generare nuove idee e percorsi logici originali.

La trasparenza è stata un elemento chiave della partecipazione di DeepMind. A differenza di quanto avvenuto in passato con OpenAI, che aveva scelto di valutare internamente le performance dei propri modelli, quest’anno il team di DeepMind ha collaborato direttamente con gli organizzatori. Il modello è stato sottoposto agli stessi criteri di giudizio degli studenti, garantendo così una valutazione oggettiva e comparabile delle sue capacità nel campo della matematica avanzata.

Nonostante il successo, la competizione ha evidenziato anche i limiti attuali dell’AI. Il sesto problema, considerato il più arduo dell’intera competizione, è rimasto irrisolto ed è stato superato solo da cinque studenti su centinaia di partecipanti. Tuttavia, il risultato finale rimane eccezionale e testimonia la rapidità dei progressi nel settore.