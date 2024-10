Gemini: in arrivo messaggi e chiamate anche con il telefono bloccato

Secondo quanto rivelato dal sito Android Authority, che ha potuto analizzare del codice relativo a Gemini, l’Intelligenza Artificiale di Google otterrà a breve un’importante aggiornamento.

Questo dovrebbe permettere di effettuare chiamate e inviare messaggi anche quando con il telefono bloccato. La possibilità di interagire con uno smartphone bloccato era una prerogativa dell’Assistente Google ma, a quanto pare, Gemini si sta preparando a ottenere gli stessi privilegi.

Stando a quanto svelato dagli esperti, il codice dell’app presenta segnali inequivocabili. Questo tipo di implementazione risulta un potenziale vantaggio enorme per quanto concerne l’esperienza utente. I possessori di uno smartphone, infatti, potranno mantenere le mani libere interagendo con IA e telefono senza particolari limitazioni, anche quando il soggetto è alla guida di una vettura.

L’analisi portata avanti da Android Authority ha svelato anche altre probabili novità che interesseranno a breve Gemini.

Google a lavoro su Gemini: novità in arrivo anche per l’interfaccia

A quanto pare, vi saranno anche novità per quanto riguarda l’interfaccia di Gemini, che dovrebbe essere semplificata.

Tra le novità in tal senso, si parla di una casella di testo mobile più ampia verticalmente, con un nuovo stile che permette maggiore visibilità del testo. Non solo: le estensioni di Gemini potrebbero presto essere raggruppate per categoria, con una maggiore facilità dall’utente in fase di ricerca. Per risparmiare spazio, Google potrebbe anche ridurre i comandi di esempio delle categorie, scendendo a uno solo invece degli attuali tre.

Sebbene tali modifiche non siano rivoluzionarie, danno chiari indizi rispetto alla direzione che intende intraprendere Google per il futuro. Tenendo conto della concorrenza più che agguerrita e dell’incombente Apple Intelligence, per il colosso di Mountain View resta una priorità assoluta il continuo sviluppo di Gemini.