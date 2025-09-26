Gemini potenziato in Google Sheets: spiegazioni formule, correzione errori e alternative

L’innovazione nel campo della produttività digitale non si arresta, e con l’ultimo aggiornamento di Gemini l’esperienza d’uso di Google Sheets compie un salto di qualità tangibile. Gli utenti possono ora sfruttare una gestione delle formule decisamente più accessibile, comprensibile e ricca di supporto. La vera novità? La possibilità di ricevere spiegazioni dettagliate, una correzione errori intelligente e suggerimenti di soluzioni alternative, il tutto integrato in un ambiente già familiare come quello di Google Workspace.

Una svolta per la gestione delle formule

L’integrazione avanzata di Gemini rappresenta una rivoluzione per chiunque lavori quotidianamente con Google Sheets. Fino a ieri, decifrare formule complesse o correggere errori poteva richiedere tempo, consultazioni esterne e una certa dose di frustrazione. Oggi, grazie all’assistente AI, è possibile non solo generare formule automaticamente, ma anche comprenderne il funzionamento grazie a spiegazioni passo-passo. In caso di errore, il sistema individua immediatamente la causa, come ad esempio dati non formattati correttamente, e propone una correzione errori mirata. Un ulteriore valore aggiunto è la presentazione di approcci alternativi per raggiungere lo stesso risultato, consentendo all’utente di scegliere la soluzione più adatta al proprio contesto operativo.

L’aggiornamento introduce tre principali miglioramenti, ciascuno dei quali punta a rendere più efficiente e intuitiva la gestione delle formule:

Decodifica delle formule complesse : Gemini scompone ogni formula, spiegando in modo chiaro il ruolo di ogni funzione e riferimento, così da offrire una panoramica esaustiva anche agli utenti meno esperti.

: scompone ogni formula, spiegando in modo chiaro il ruolo di ogni funzione e riferimento, così da offrire una panoramica esaustiva anche agli utenti meno esperti. Sistema di diagnostica intelligente : quando una formula non restituisce il risultato atteso, l’assistente individua la causa specifica dell’errore e propone una correzione errori immediata, riducendo i tempi di risoluzione.

: quando una formula non restituisce il risultato atteso, l’assistente individua la causa specifica dell’errore e propone una immediata, riducendo i tempi di risoluzione. Soluzioni multiple: per ogni problematica, vengono suggerite diverse formule equivalenti dal punto di vista funzionale, offrendo così la possibilità di scegliere tra leggibilità, prestazioni o compatibilità.

Chi può usare la nuova funzione

Le funzionalità avanzate sono disponibili per gli account Business Standard e Plus, Enterprise Standard e Plus, Google AI Pro Education, Google AI Pro, Google AI Ultra, purché abbiano le opzioni di funzioni intelligenti e personalizzazione attivate. Gli amministratori di Google Workspace possono abilitare queste impostazioni direttamente dalla console di amministrazione.