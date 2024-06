Gemini su Gmail: arriva la barra laterale dedicata all'IA e non solo

L’Intelligenza Artificiale si sta facendo strada in tutti gli strumenti e servizi gestiti da Google, incluso Gmail.

Sulla Web app del noto servizio di posta elettronica, infatti, l’azienda di Mountain View sta testando una nuova barra laterale dedicata a Gemini. Attraverso questa sarà possibile riassumere la posta elettronica e facilitare la scrittura di e-mail.

Secondo quanto riportato sul blog ufficiale di Google, lo strumento in questione sarà in grado di offrire “Suggerimenti proattivi” oltre alla possibilità di porre domande all’IA e coinvolgere la tecnologia nella stesura dei messaggi in diversi modi.

Il nuovo pannello laterale è stato realizzato per sfruttare al meglio i modelli di IA proposti da Google, primo fra tutti Gemini 1.5 Pro. Detto ciò, vi è però una brutta notizia per i comuni utenti Gmail.

La barra laterale di Gemini arriva su Gmail, ma non sarà disponibile per tutti

Come affermato da Google, infatti, tutto ciò sarà accessibile solo agli abbonamenti a pagamento.

Dunque, per poter sfruttare al meglio la combinazione Gemini e Gmail, sarà necessario essere un cliente Google Workspace e, a tale sottoscrizione, abbinare Gemini Business, Enterprise, Education, Education Premium oppure essere un abbonato Google One AI Premium.

Non solo: essendo uno strumento ancora in fase di sviluppo, gli utenti dovrebbero fare grande attenzione prima di scrivere messaggi di posta elettronica senza controllare il risultato. Gemini, così come altri modelli di IA, è infatti ancora soggetto alle famigerate allucinazioni.

Le novità legate a questa nuova tecnologia e Google non finiscono però qui. A quanto pare, il colosso tecnologico sta introducendo la barra laterale anche nel resto della sua suite di lavoro, con implementazioni che interessano anche Google Docs, Fogli, Presentazioni e Drive.

Tutto ciò si affianca all’enorme lavoro che la compagnia sta facendo per quanto concerne le ricerche online, con una sinergia sempre più stretta tra IA e motore di ricerca.