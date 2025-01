Giocare online e guardare film a casa e in mobilità? Ecco l’offerta da scegliere

Il bello della tecnologia è (anche) che possiamo fare le stesse attività sia da casa che in movimento. La presenza fisica in uno specifico luogo per giocare a una console, guardare un contenuto multimediale o, ancora, partecipare a call di lavoro o inviare documenti tramite posta elettronica non è più necessaria. A consentire questa grande libertà di accedere a internet e di sfruttarne tutte le potenzialità è data anche dalla velocità e dalla stabilità della connessione. Con Fastweb ci sono tutti gli elementi per navigare sempre con il massimo delle prestazioni sia da casa con PC, smart TV e console che in mobilità con il proprio smartphone o tablet.

Internet Box NeXXt One con Wi-Fi 6 e 5G: la connessione internet sempre ultraveloce di Fastweb

A rendere possibile questa qualità della connessione è, da una parte, l’Internet Box NeXXt One con Wi-Fi 6 e, dall’altra, la rete mobile con il supporto alla tecnologia 5G. Il router Internet Box NeXXt One supporta infatti la tecnologia Wi-Fi 6 permettendo di raggiungere elevate velocità e, grazie alla presenza di 4 porte Gigabit Ethernet per assicurare a ciascun dispositivo collegato una connessione stabile e veloce.

Inoltre il router è in grado di gestire fino a 150 dispositivi contemporaneamente, ottimizzando il segnale per ciascuno in modo da offrire sempre prestazioni ottimali. Oltre alla velocità c’è anche la sicurezza con la presenza di un antivirus integrato per la protezione da virus, malware, phishing, spyware, adware e ransomware.

In mobilità la rete Fastweb, che ora rende disponibile anche la tecnologia 5G, consente di raggiungere elevate velocità sia in download che in upload migliorando inoltre l’interazione per un’esperienza di navigazione sempre eccellente.

Per accedere a queste connessioni Fastweb ha previsto un’offerta dedicata per la casa (Fastweb Casa Light) e per la SIM dello smartphone (Fastweb Mobile). Sottoscrivendole entrambe contemporaneamente si ha un maggiore risparmio potendo avere internet ultraveloce a casa e in mobilità a partire da 31,95€/mese.