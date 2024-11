Gli smartphone Xiaomi da comprare al Black Friday Amazon 2024

Tra tutti i dispositivi disponibili oggi nel mondo Amazon in occasione della settimana del Black Friday 2024, ce ne sono alcuni che stanno andando a ruba e tra questi non potevano che esserci anche quelli della gamma Xiaomi. Relativamente all’ambito degli smartphone, il colosso cinese sta andando forte e le preferenze degli utenti sembrano essere ben precise.

Chi vuole acquistare un nuovo smartphone, punta al grande rapporto tra qualità e prezzo e quando c’è Xiaomi di mezzo, questo è garantito. Abbiamo individuato oggi i migliori 4 smartphone del colosso cinese che possono essere portati a casa con uno sconto importante. Ovviamente ogni dispositivo in vendita ha 2 anni di garanzia.

Amazon offre i migliori 4 smartphone di Xiaomi in sconto al Black Friday 2024

Xiaomi Redmi Note 13 4G

Chi vuole portare un ottimo smartphone a casa deve assolutamente propendere per Xiaomi Redmi Note 13 4G. Questo dispositivo ha un display AMOLED da 6,67″ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Il processore Snapdragon 685 garantisce ottime prestazioni, mentre la batteria da 5000 mAh offre una ricarica rapida a 33W. La tripla fotocamera da 108 MP è perfetta per scattare foto di qualità superiore, rendendo questo dispositivo un’ottima scelta. Per acquistarlo, basta sfruttare il calo di prezzo che va infatti da 149,98 € a 125,13 €.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G

Per non disdegnare alcun tipo di caratteristica tecnica, avendo tra le proprie mani quasi un top, ecco il Redmi Note 13 Pro 4G. Il display AMOLED da 6,67″ con risoluzione 2400 x 1080p e frequenza di aggiornamento a 120 Hz offre colori vibranti e dettagli nitidi. Con 8 GB di RAM e una batteria da 5000 mAh, è la scelta ideale. Oggi questo smartphone passa da 189,99 € a 185,99 €.

Poco C75

Il Poco C75 è il campione del rapporto qualità-prezzo. Con un display da 6,88″ e una doppia fotocamera con sensore principale AI da 50 MP, offre prestazioni solide per il suo costo. La batteria da 5160 mAh ti permette di affrontare l’intera giornata senza problemi, mentre i 6 GB di RAM e i 128 GB di memoria interna garantiscono spazio e fluidità per tutte le tue attività. Il costo di questo dispositivo è sceso di tanto, in quanto passa da 499 € a 113,90 €.

Xiaomi 14T Pro

Il top di gamma di questa selezione, lo Xiaomi 14T Pro, è uno smartphone dotato di un display da 6,67″ con refresh rate a 144 Hz, offre una fluidità senza pari. Il processore MTK 9300+ e i 12 GB di RAM garantiscono prestazioni straordinarie, ideali anche per gaming e multitasking pesante. La fotocamera Leica Summilux con intelligenza artificiale e la tecnologia HyperCharge a 120W sono caratteristiche migliori. Oggi scende da 799,90 € a 699,90 €.