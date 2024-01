Oltre agli smartphone della gamma Galaxy S24, all’evento Unpacked 2024 di Samsung sono state svelate anche delle novità legate all’intelligenza artificiale realizzate in collaborazione con Google. Quella più chiacchierata è Cerchia per cercare, che – come suggerisce il nome stesso – consente all’utente di cerchiare qualsiasi cosa sia visibile sullo schermo per avviare una ricerca.

La feature sarà inizialmente disponibile solo su cinque smartphone – i tre della gamma Galaxy S24, Pixel 8 e Pixel 8 Pro -, per poi trovare spazio anche su altri smartphone Android premium ancora da svelare. Circle to Search, stando ai primi hands-on, funziona davvero bene e riduce notevolmente i passaggi per effettuare una ricerca.

Ma le novità non finiscono qui.

Google Lens: ecco come migliora la ricerca multipla

Attraverso un comunicato diffuso di recente, Google spiega di aver apportato delle migliorie alla funzione Multisearch in Lens. «Da quando è stata lanciata, la ricerca multipla è stata la soluzione migliore per perfezionare le query visive […]. Ma ora, grazie alle nostre recenti scoperte nell’ambito dell’intelligenza artificiale generativa, la ricerca multipla rende l’esplorazione del mondo ancora più semplice», si legge.

L’aggiornamento in questione è disponibile fin da subito nell’app Google e si traduce in risposte molto più esaustive. «La nuova esperienza di ricerca multipla mostra risultati con approfondimenti basati sull’intelligenza artificiale che vanno oltre le semplici corrispondenze visive», afferma Big G.

Il suo funzionamento è chiarito anche attraverso un esempio. Se ci si imbatte in un gioco da tavolo sconosciuto (ad una svendita, ad esempio) senza però né scatola né istruzioni, si possono comunque ottenere informazioni. Oltre a dare in pasto a Google Lens una foto dell’oggetto, si possono infatti porre domande come “cos’è questo gioco e quali sono le regole?“.

Grazie ai super poteri dell’intelligenza artificiale, la risposta offrirà una panoramica che riunisce tutte le informazioni rilevanti pescate dal web. In questo modo, sarà possibile non solo scoprire il nome del gioco, ma anche le sue regole. Non mancano poi i vari collegamenti da cui ottenere maggiori dettagli riguardanti un determinato argomento.

Al momento questa novità è disponibile negli Stati Uniti anche per chi non è iscritto a Search Labs.