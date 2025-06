Google AI Edge Gallery: l'app che porta i modelli AI su smartphone

L’Intelligenza Artificiale su mobile è ora a portata di mano grazie alla nuova applicazione Google AI Edge Gallery.

Lanciata negli scorsi giorni per Android, questa piattaforma innovativa permette agli utenti di eseguire potenti modelli AI direttamente da smartphone, senza necessità di connessione a internet o supporto cloud. Una trasformazione significativa, capace di rendere l’AI accessibile ovunque e in qualsiasi momento.

Questa app rappresenta un passo avanti straordinario, consentendo agli utenti di cercare, scaricare ed eseguire modelli AI da repository come Hugging Face. Grazie alla tecnologia Google AI Edge, l’intero processo avviene localmente, ottimizzando l’efficienza per dispositivi con risorse limitate come smartphone e dispositivi IoT. Sebbene attualmente disponibile solo in versione “alpha sperimentale” per Android, una versione per iOS è già in fase di sviluppo e sarà rilasciata prossimamente.

Con Google AI Edge Gallery l’AI è sempre sul tuo telefono, anche se sei disconnesso dalla rete

Tra le funzionalità principali, spiccano strumenti come Ask Image, che interpreta e risponde a domande su immagini, e AI Chat, che offre interazioni avanzate con modelli AI come il recente Gemma 3n, sviluppato da Google. Questi strumenti non solo ampliano le capacità degli utenti, ma trasformano gli smartphone in assistenti intelligenti multifunzionali.

Un’altra caratteristica chiave dell’app è il Prompt Lab, una piattaforma che consente di eseguire attività specifiche come la sintesi o la riscrittura di testi. Gli utenti possono scegliere tra modelli predefiniti o personalizzare le impostazioni in base alle proprie esigenze. Tuttavia, Google avverte che le prestazioni possono variare in base alla potenza dell’hardware e alle dimensioni del modello AI utilizzato.

L’applicazione è distribuita sotto licenza Apache 2.0, una scelta che favorisce la collaborazione e il miglioramento continuo da parte della comunità di sviluppatori. La licenza consente un utilizzo flessibile, sia commerciale che non commerciale, senza restrizioni. Questo approccio aperto mira a stimolare l’innovazione e a rendere la piattaforma un punto di riferimento per lo sviluppo dell’AI mobile.