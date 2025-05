Google si prepara a trasformare il mondo dello shopping online: durante l’evento Google I/O 2025 svoltosi nelle scorse ore, la compagnia di Mountain View ha svelato una serie di innovazioni basate sull’Intelligenza Artificiale che promettono di ridefinire l’E-commerce. Tra le novità principali figurano un assistente di shopping alimentato da AI, un sistema di monitoraggio prezzi automatizzato e una tecnologia avanzata di prova virtuale per abbigliamento.

Al centro di questa trasformazione c’è la nuova modalità chiamata Google AI Mode, che combina la potenza di Gemini con l’incredibile Shopping Graph, un database che raccoglie oltre 50 miliardi di prodotti. Questa tecnologia permette agli utenti di effettuare ricerche utilizzando un linguaggio naturale.

Con Google AI Mode sarà possibile monitorare i prezzi online

Una delle funzionalità più apprezzate è il sistema di monitoraggio dei prezzi. Gli utenti possono impostare un budget massimo per articoli specifici e ricevere notifiche non appena il prezzo desiderato viene raggiunto. Grazie a questa funzione, acquistare al prezzo migliore diventa semplice e immediato. Inoltre, il processo di acquisto è reso ancora più fluido grazie all’integrazione con Google Pay, che consente di completare la transazione con un solo tocco. Va notato, tuttavia, che questa funzionalità sarà inizialmente disponibile solo negli Stati Uniti.

Un’altra novità molto interessante è la tecnologia di prova virtuale, progettata per risolvere il problema della vestibilità nell’acquisto di abbigliamento online. Questo sistema utilizza algoritmi avanzati per analizzare il comportamento dei tessuti su diverse corporature. Gli utenti possono caricare una propria foto e visualizzare come i capi d’abbigliamento apparirebbero indossati. È anche possibile combinare diversi capi, salvare le proprie preferenze e condividerle con amici, rendendo l’esperienza di shopping non solo pratica ma anche divertente.

Attualmente, questa tecnologia di prova virtuale è disponibile in fase sperimentale attraverso Search Labs per gli utenti americani. Dopo l’iscrizione al programma, è sufficiente selezionare l’icona “prova” su un capo d’abbigliamento e caricare una foto per ottenere il risultato in pochi secondi.