Google annuncia l'arrivo della nuova gamma Pixel 10: appuntamento al 20 agosto

Nel cuore della Grande Mela, tutto è pronto per uno degli appuntamenti tecnologici più attesi dell’anno: il evento Pixel firmato Google, in programma il 20 agosto 2025 alle ore 13:00 di New York. Un palcoscenico internazionale che si prepara a svelare le nuove proposte di Google per la tecnologia mobile e indossabile.

Stanno arrivando i Pixel 10

Al centro della scena ci sarà la nuova famiglia Pixel 10, pronta a raccogliere il testimone di una tradizione fatta di innovazione e attenzione al dettaglio. Il modello base di questa generazione rappresenta una vera rivoluzione, grazie all’introduzione di una terza fotocamera posteriore che promette di alzare ulteriormente l’asticella in termini di qualità fotografica.

La scelta di arricchire la dotazione fotografica riflette la volontà di Google di mantenere la leadership tra i produttori di cameraphone Android, offrendo agli utenti strumenti sempre più evoluti per immortalare ogni momento.

Accanto al modello standard, verranno presentati anche Pixel 10 Pro e Pixel 10 Pro XL, dispositivi pensati per chi cerca prestazioni elevate e un’esperienza d’uso senza compromessi e che, a questo punto, dovranno avere certamente qualcosa in più a livello fotografico per distinguersi dal modello base.

Ma le sorprese non finiscono qui. Tra le novità più attese dell’evento spicca il debutto del Pixel 10 Pro Fold, la nuova generazione dello smartphone pieghevole targato Google. Secondo indiscrezioni, questo modello sarà completamente resistente alla polvere, una caratteristica che potrebbe rivoluzionare il segmento dei foldable, spesso criticati per la loro vulnerabilità agli agenti esterni.

Arrivano anche Pixel Watch 4 e Pixel Buds 2a

Sul fronte dei dispositivi indossabili, l’attenzione si concentra sul nuovo Pixel Watch 4. Il prossimo smartwatch di casa Google si presenterà con una batteria più capiente e un design leggermente più spesso, rispondendo alle esigenze di chi desidera maggiore autonomia senza rinunciare a comfort ed eleganza.

Grande attesa anche per il comparto audio, con il lancio di nuovi modelli di Pixel Buds. In particolare, i riflettori sono puntati sulle Pixel Buds 2a, auricolari true wireless che promettono di democratizzare l’accesso alla qualità audio Google grazie a un prezzo più accessibile e a un ricco ventaglio di funzionalità.

La strategia di ampliare la gamma con soluzioni economiche ma performanti dimostra la volontà di Google di rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più vasto e diversificato. Non mancheranno inoltre colorazioni inedite e una misteriosa novità dedicata alla linea Pro, elementi che contribuiranno a rendere ancora più appetibile l’offerta degli auricolari true wireless di Mountain View.