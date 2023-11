Google apre a Malaga nuovo centro per contrastare il cybercrimine

Google ha annunciato ufficialmente l’apertura di un nuovo centro di ricerca dedicato interamente alla cybersicurezza. Questo, denominato Google Safety Engineering Center (GSEC), avrà sede nella città spagnola di Malaga.

Il GSEC si propone come un hub interamente dedicato alla sicurezza della rete, un punto d’incontro e collaborazione per esperti, ricercatori, imprese e governi, per creare nuove sinergie efficaci contro le minacce del Web. Il centro, come è facile intuire, metterà a disposizione degli esperti tutti gli strumenti all’avanguardia disponibili per monitorare e affrontare qualunque tipo.

Questo tipo di iniziativa non è la prima del colosso di Mountain View. Esistono infatti due centri GSEC a Dublino e Monaco ma, l’apertura della struttura sulla costa spagnola, dimostra ancora una volta come Google stia prendendo sul serio la questione della cybesecurity.

A testimoniare quanto appena detto vi sono anche i numeri. Google, infatti, ha già formato 12 milioni di persone in tutta Europa nel contesto della sicurezza informatica. Attraverso un massiccio investimento (10 milioni di dollari) l’intenzione del colosso informatico è di proseguire formando e preparando personale in questo contesto.

GSEC di Malaga e IA: le iniziative per rendere Internet un luogo più sicuro

In occasione dell’annuncio del nuovo GSEC, a testimoniare le tante minacce oggi presenti online, è stato presentato anche un nuovo studio di VirustTotal. Questo, dimostra come l’Intelligenza Artificiale non è solo un pericolo in questo contesto, ma rappresenta anche una possibile soluzione rispetto a molti potenziali attacchi.

Gli strumenti IA, infatti, stanno facendo passi da gigante nell’individuazione di codice dannoso. I dati di VirusTotal evidenziano come gli script dannosi vengono individuati con una precisione maggiore del 70% rispetto alle tecniche più tradizionali.

L’applicazione di queste tecnologie emergenti, unite al lavoro degli esperti del nuovo centro GSEC, rappresentano gran parte delle speranze sicure di rendere in futuro la rete un ambiente più sicuro.