Google Bard Advanced: il lancio è ormai imminente (e non sarà gratis)

Secondo una ricostruzione, figlia di alcuni indizi apparsi sul sito Web di Google Bard, il livello Advanced dovrebbe essere lanciato sul mercato prima de previsto.

A trarre queste conclusioni è stato l’utente X noto come Bedros Pamboukian, che ha trovato righe di codice che confermerebbero la tesi. Secondo quanto emerso, Bard Advanced non sarà gratuito, ma verrà fornito in bundle con Google One, attraverso una prova di tre mesi senza costi aggiuntivi.

Come è facile intuire, il lancio di questo nuovo servizio è più che atteso: Bard Advanced sarà infatti alimentato dal modello Gemini Ultra, rappresentando di fatto il top in termini di Intelligenza Artificiale che può offrire Google.

Queste voci di corridoio, però, non sono le uniche che riguardano il nuovo strumento. L’utente Dylan Roussel, sempre attivo su X, sostiene che il chatbot avrà “Capacità matematiche e di ragionamento avanzate“.

Google Bard Advanced: indicazioni su prezzo e funzionalità

Riguardo il prezzo, al momento non è stato possibile dedurre alcun tipo di indicazione. A tal proposito, il sito Techradar ha voluto stimare un piano Premium che potrebbe aggirarsi intorno ai 10 dollari mensili, dunque un prezzo comunque più che abbordabile.

E per quanto riguarda le potenziali funzionalità? Qui, le possibilità dovrebbero risultare molteplici. Si parla di creare bot personalizzati utilizzando l’IA, con progetti definiti con il nome in codice Motoko, di cui per si conosce ancora ben poco.

Si parla poi di altri strumenti, come una serie di suggerimenti pubblici da utilizzare per avere idee migliori rispetto all’utilizzo di Bard Advanced. Il già citato Dylan Roussel, poi, ha accennato di come potenzialmente lo strumento di Google potrebbe essere utilizzato anche nel contesto della generazione di immagini.

In poche parole, la sfida a ChatGPT sembra essere lanciata e, con il suo nuovo strumento, Google sembra essere pronto a dar seriamente battaglia all’opera di OpenAI.