Google Chat introduce la pianificazione d'invio dei messaggi

Google Chat introduce la programmazione dei messaggi, una funzionalità attesa da tempo che rende la comunicazione tramite tale piattaforma più flessibile.

Come riportato da Android Police in un articolo recente, Google Chat è stato equipaggiato con strumenti simili a quelli già presenti in Gmail, permettendo di pianificare l’invio di messaggi fino a 120 giorni nel futuro. Il rollout è iniziato nelle scorse ore per i domini Rapid Release, mentre per i domini Scheduled Release partirà gradualmente dal 2 gennaio 2026.​

Google Chat, integrato nella suite Google Workspace, si allinea ora a soluzioni di messaggistica moderne come Google Messaggi, iMessage e Telegram, che da tempo consentono di programmare l’invio dei contenuti.

Gmail ha introdotto questa capacità per le email già nel 2019, e ora Google estende il medesimo approccio a Chat, rispondendo a una richiesta avanzata dagli utenti per favorire comunicazioni più produttive e rispettose dei tempi personali.

Salto di qualità per Google Chat che si avvicina a Gmail

Per programmare un messaggio in Google Chat, l’utente redige il testo come di consueto nella barra di composizione di una conversazione specifica. Invece di premere il pulsante di invio immediato, clicca sulla freccia verso il basso accanto a esso per aprire il menu Schedule send, selezionando quindi data e ora precise fino a un massimo di 120 giorni avanti. Una volta impostato, il messaggio programmato genera un banner visibile sopra la barra di composizione nella conversazione interessata, che al clic conduce a un’area dedicata per la gestione; qui è possibile modificare il contenuto, spostare la programmazione, inviarlo prima del previsto o annullarlo del tutto.​

Inoltre, quando sono presenti messaggi in sospeso, emerge un nuovo shortcut Drafts nel pannello sinistro della barra laterale, attivabile solo in presenza di tali elementi e che rimanda alla medesima sezione centralizzata per tutte le programmazioni. Questa organizzazione evita interruzioni nel flusso di lavoro e garantisce controllo totale, ideale per chi collabora con colleghi in fusi orari diversi, evitando invii notturni o mattutini premature. Google ha confermato che la feature non è soggetta a paywall: risulta disponibile per tutti i clienti Google Workspace, i sottoscrittori Workspace Individual e gli utenti con account Google personali, senza necessità di controlli amministrativi o impostazioni utente aggiuntive.​