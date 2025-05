Ecco come l'AI può difenderci dalle truffe online

Google ha annunciato l’integrazione del modello LLM Gemini Nano nel browser Chrome, un’innovazione che punta a rafforzare la protezione contro le truffe online. Questa implementazione rappresenta un significativo passo avanti, migliorando la capacità di individuare minacce sofisticate e mai viste prima, direttamente sui dispositivi.

La nuova funzionalità si basa sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale per analizzare in tempo reale la complessità dei siti web, identificando rapidamente potenziali pericoli, e consente risposte immediate su pagine potenzialmente pericolose, grazie alla capacità di elaborazione direttamente sul dispositivo.

Come funziona la Protezione Avanzata AI di Chrome

Google ha potenziato la modalità di Protezione Avanzata di Chrome, una componente essenziale della funzionalità Navigazione Sicura. Questo aggiornamento offre una protezione doppia contro il phishing rispetto alla versione standard. Grazie a Gemini Nano, gli utenti possono navigare con maggiore tranquillità, sapendo che il browser è in grado di rilevare e contrastare anche le minacce più sofisticate.

La protezione non si limita ai soli dispositivi desktop. Google sta estendendo queste innovazioni anche alla piattaforma Android, migliorando la sicurezza su più fronti.

Un’importante novità su Android riguarda l’introduzione di un sistema di rilevamento basato su machine learning per le notifiche spam. Questa funzionalità permette di identificare notifiche sospette e di avvisare l’utente, offrendo la possibilità di annullare l’iscrizione o di visualizzare comunque il contenuto. Inoltre, è stato implementato un meccanismo di feedback per segnalare eventuali falsi allarmi, migliorando continuamente l’efficacia del sistema.

Google ha sottolineato come i siti fraudolenti possano sfruttare le notifiche come vettore d’attacco. Grazie a questa nuova protezione, gli utenti di Android possono gestire con maggiore consapevolezza le notifiche, riducendo il rischio di cadere vittime di truffe online.

Il ruolo dell’AI nella lotta alle truffe

L’impegno di Google nella lotta alle truffe online non si limita a Chrome e Android. I sistemi di intelligenza artificiale dell’azienda bloccano quotidianamente centinaia di milioni di risultati di ricerca ingannevoli. Secondo i dati forniti, l’efficacia di queste tecnologie è 20 volte superiore rispetto ai sistemi precedenti. Un esempio concreto è la riduzione dell’80% delle truffe legate a falsi servizi di assistenza clienti nel settore aereo.

Questi risultati dimostrano come le innovazioni introdotte da Google stiano avendo un impatto significativo nella protezione degli utenti da minacce digitali sempre più sofisticate. L’azienda continua a investire nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie avanzate per migliorare la sicurezza online.

Guardando al futuro, Google prevede di estendere queste protezioni intelligenti ad altre tipologie di frodi e a più dispositivi Android. Questo rafforzerà ulteriormente l’ecosistema di sicurezza dell’azienda, creando un ambiente digitale più sicuro per tutti gli utenti.