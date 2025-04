Google conferma: presto disponibile l'app di NotebookLM

NotebookLM, modello AI di Google particolarmente apprezzato dagli studenti, è ancora disponibile solo attraverso l’apposito sito Web.

Nonostante l’AI sia stata lanciata più di un anno fa, il colosso di Mountain View non ha ancora realizzato un’app specifica. Questa situazione sembra però ormai destinata a cambiare a breve.

Attraverso l’account ufficiale di X della piattaforma, è stato lanciato un messaggio inequivocabile, ovvero “L’app NotebookLM arriverà presto!“.

10/10 post IMO (also the NotebookLM app is coming soon!) https://t.co/SueI00NXNl — NotebookLM (@NotebookLM) April 7, 2025

NotebookLM: arriva un’app nuova di zecca o un adattamento dal sito Web?

NotebookLM è un potente strumento di ricerca e scrittura basato su Gemini. Attraverso il sito (e in futuro con l’app) è possibile caricare documenti e creare quaderni a cui l’AI può fare riferimento per creare riepiloghi e sintesi.

Nonostante una rivisitazione dell’interfaccia e una complessiva elevata usabilità, l’assenza di un’app è diventata ormai una vera e propria pecca per la piattaforma a cui, a quanto pare, porrà comunque presto rimedio.

La disponibilità di un’app per NotebookLM, oltre a offrire la possibilità agli utenti di operare anche senza l’utilizzo di un PC, dovrebbe inoltre favorire la sua popolarità. Nonostante si parli di uno dei servizi AI più utili a livello pratico, infatti, non ha ancora ricevuto grandi attenzioni dal pubblico.

A dispetto del messaggio, al momento attuale non è dato sapere quando l’app sarà effettivamente disponibile al download. Non solo: vi sono anche dubbi che riguardano la natura dell’app, che potrebbe essere creata da zero o semplicemente una rivisitazione di quanto già proposto sul sito Web.

Oggi, per poter accedere a NotebookLM in modo immediato, l’unica via percorribile è visitare il sito ufficiale del servizio e salvarlo nei preferiti del browser.