Google Drive rivoluziona lo scanner documenti con AI locale

Google ha aggiornato lo scanner integrato in Google Drive per Android, introducendo funzionalità che fino a oggi erano prerogativa esclusiva di applicazioni di terze parti specializzate.

La novità si inserisce in una fase di profonda evoluzione dell’ecosistema Google, accelerata dall’integrazione di componenti basati su Intelligenza Artificiale ed elaborazione locale. L’obiettivo dichiarato è trasformare uno strumento nato come semplice fotocamera per documenti in una soluzione completa per la digitalizzazione automatica, capace di operare interamente sul dispositivo senza dipendere da server remoti.

Smart Batch Scanning, rilevamento duplicati e selezione automatica dei fotogrammi

La funzione più rilevante è Smart Batch Scanning: invece di fotografare ogni pagina singolarmente, l’utente scorre i documenti mentre l’app acquisisce automaticamente le immagini. Nella parte inferiore dell’interfaccia compaiono anteprime in tempo reale, rendendo il processo molto più rapido con fascicoli multipagina o documentazione voluminosa.

A questo si affiancano due funzioni complementari. La Duplicate Detection identifica e scarta le pagine già acquisite, evitando doppioni nel documento finale senza richiedere interventi manuali. L’Auto-Best Frame analizza invece i fotogrammi catturati e seleziona automaticamente quello con qualità migliore, eliminando acquisizioni mosse, sfocate o con prospettiva non corretta. Funzionalità simili esistevano già in app specializzate, ma non erano mai state integrate nativamente in Google Drive.

L’interfaccia è stata aggiornata seguendo il linguaggio visivo Material 3 Expressive, con un viewfinder semplificato e l’aggiunta di un pulsante dedicato per interrompere temporaneamente la scansione automatica. È ora possibile anche importare immagini già presenti nella memoria del dispositivo tramite il selettore file di Android, convertendole in documenti digitalizzati senza dover effettuare una nuova acquisizione.

Elaborazione on-device, requisiti hardware e disponibilità nell’ecosistema Android

L’intera elaborazione avviene tramite on-device processing: riconoscimento delle pagine, selezione automatica dei fotogrammi e filtraggio dei duplicati vengono eseguiti direttamente sullo smartphone, senza inviare dati a infrastrutture esterne. I vantaggi concreti sono una latenza ridotta, il funzionamento offline e una maggiore tutela della privacy dei documenti acquisiti.

Il compromesso riguarda i requisiti hardware: Google indica come soglia minima i dispositivi Android di fascia alta con almeno 8 GB di RAM, necessari per sostenere i carichi computazionali dell’elaborazione locale su documenti multipagina.

Sul fronte della distribuzione, lo scanner aggiornato non resterà confinato a Google Drive. Il motore di acquisizione è costruito su componenti distribuiti tramite Google Play Services, il che significa che la tecnologia potrà essere adottata anche da altre app dell’ecosistema, inclusa Files by Google.

Questa architettura permette a Google di distribuire aggiornamenti e correzioni in modo indipendente dai rilasci delle singole applicazioni, accelerando la diffusione delle nuove funzionalità per chi dispone di un dispositivo compatibile.