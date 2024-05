Google e AI Overviews: la funzione consiglia di abbinare pizza e colla

Quando si interroga Google, così come qualunque altro motore di ricerca esistente, a volte le risposte non sono proprio quello che stavamo cercando.

Sebbene gli sviluppatori lavorino da anni per creare algoritmi sempre più user-friendly, risposte fuori contesto, strampalate o del tutto errate erano all’ordine del giorno. Almeno fino a oggi.

Google ha appena presentato una nuova funzionalità chiamata AI Overviews. Questa, una volta che l’utente digita una query, effettua una scansione del Web per restituire una risposta generata dall’Intelligenza Artificiale. Questo tipo di ricerca, a quanto pare, non sarà attivata per tutte le query: nonostante ciò, appare evidente come il suo impatto sull’universo della SEO potrebbe essere enorme.

Messo alla alla prova, però AI Overviews si è dimostrata una tecnologia ancora a dir poco acerba. I risultati proposti agli utenti, in diversi casi, si sono dimostrati esilaranti.

Pizza, colla e altre bizzarre risposte di AI Overviews: la difesa di Google

Il caso più clamoroso in tal senso è quello di un utente che, cercando una soluzione per rendere il formaggio sulla pizza più denso per impedirne la caduta, si è visto proporre una soluzione abbastanza inquietante. L’IA, infatti, ha consigliato allo stesso di utilizzare della “Colla non tossica” alla salsa.

In altri casi, l’output forniva risposte palesemente false. L’IA, tra le altre cose, ha affermato che Batman è un poliziotto e che un cane ha giocato in NBA, NFL e NHL.

In difesa di AI Overviews è intervenuta anche la portavoce di Google Meghann Farnsworth. Per giustificare questi risultati così assurdi, Farnsworth ha sostenuto che si tratta di casi isolati e che non rappresentano la maggior parte delle esperienze vissute dagli utenti che stanno testando questa funzionalità.

Sebbene AI Overviews rappresenta il futuro delle ricerche online, al momento non sembra comunque una scelta saggia chiedere consigli per quanto riguarda ricette e cucina.