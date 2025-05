Google ha annunciato l’integrazione di Google Gemini all’interno del sistema di controllo parentale Family Link, permettendo l’accesso ai bambini sotto i 13 anni. Questa mossa rappresenta un passo importante nel campo dell’educazione tecnologica, rendendo disponibile l’IA su piattaforme Android, iOS e web, ma anche un grande rischio per i genitori.

Basti pensare al fatto che i chatbot di Meta AI, in questi giorni, sono al centro delle polemiche perché possono condurre conversazioni sessualmente esplicite con account dichiaratamente per minori. Il controllo dell’AI, quando è messa in mano a dei bambini, è dunque fondamentale.

Gemini AI for Kids

Nella sua versione “for Kids”, Gemini è stato progettato per supportare i bambini nei compiti scolastici, rispondere alle loro curiosità e incoraggiare la creatività, come nella scrittura di storie.

Nonostante le potenzialità, Google ha sottolineato i limiti di Gemini, avvertendo che potrebbe generare risposte inesatte. L’azienda di Mountain View invita i genitori a insegnare ai propri figli un approccio critico verso i contenuti dell’IA, ribadendo che “Gemini non è umano e non possiede capacità di pensiero o emozioni”.

Per garantire un utilizzo sicuro, Google ha sviluppato linee guida specifiche. Tra i consigli principali, si raccomanda di non condividere informazioni personali, verificare le risposte ricevute e monitorare eventuali contenuti inappropriati, poiché i filtri non sono infallibili.

Il ruolo dei genitori

E’ molto importante sapere che il controllo parentale di Google Assistant non si applica automaticamente a Gemini, ma i genitori possono mantenere il controllo tramite Family Link. Questo strumento consente di disattivare l’accesso all’app e di gestire altre piattaforme come YouTube, Google Search e Google Photos. Le impostazioni possono essere regolate sia tramite l’app mobile che il sito web dedicato, garantendo una supervisione completa.

Google Gemini AI è chiaramente uno strumento potentissimo per l’educazione e lo stimolo delle competenze dei più piccoli, ma è altrettanto chiaramente uno strumento che i genitori non possono lasciare in mano ai figli senza una stretta supervisione.