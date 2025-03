Google Gemini analizzerà presto anche i video caricati dagli utenti

Google sta lavorando per espandere le capacità di Gemini, e l’ultima novità riguarda la possibilità di caricare video direttamente nella chat. Attualmente, Gemini può già elaborare testi, immagini, PDF e persino riassumere video di YouTube, ma solo tramite link. Tuttavia, nuove stringhe di codice individuate nella beta dell’app Google suggeriscono che presto gli utenti potranno allegare file video per un’analisi diretta.

Al momento, il menu degli allegati su Gemini non consente ancora di selezionare video, ma nei test è stato possibile caricare un file all’interno della chat. La funzione, però, non è ancora attiva: il video appare con un indicatore della durata e un pulsante di riproduzione, ma senza possibilità di avviarlo o analizzarlo. Di certo c’è molta attesa: immaginate di poter caricare un video su Gemini e chiedergli un riassunto. Effettivamente sarebbe un risultato eccezionale.

Gemini si prepara ad analizzare i video, ecco in che modo

Se questa funzionalità verrà rilasciata, le possibilità di utilizzo saranno molteplici:

Riassunto automatico di lezioni o conferenze registrate;

di lezioni o conferenze registrate; Analisi di video di sicurezza per individuare eventi specifici;

per individuare eventi specifici; Supporto tecnico migliorato , con la possibilità di caricare registrazioni dello schermo per diagnosticare problemi;

, con la possibilità di caricare registrazioni dello schermo per diagnosticare problemi; Feedback sui contenuti social, con suggerimenti basati sul video caricato.

Non è ancora chiaro se ci saranno limitazioni di durata o dimensione dei file, ma è probabile che Google imponga qualche restrizione almeno nelle prime fasi del rollout.

Una funzione pronta all’arrivo per gli utenti

Considerando il ritmo con cui Google sta aggiornando Gemini, il supporto ai video potrebbe essere introdotto nei prossimi mesi. Resta da vedere se sarà disponibile per tutti gli utenti o riservato agli abbonati di Gemini Advanced, il piano premium che offre funzionalità più avanzate.

Per ora, questa nuova funzione è ancora in fase di test, ma se verrà implementata, potrebbe rappresentare un grande passo avanti per rendere Gemini ancora più utile e versatile.