Google Gemini Lite in arrivo? Come sarà l'AI economica

Google sarebbe pronta a introdurre una abbonamento AI economico. Recenti analisi del codice dell’app beta hanno infatti portato alla luce riferimenti a una modalità “Lite”, pensata per tutti quegli utenti che trovano eccessivi i costi degli attuali abbonamenti Pro e Ultra, ma che non vogliono rinunciare a funzionalità avanzate rispetto alla versione gratuita. Questa mossa, che sembra confermare la volontà del colosso di Mountain View di ampliare la propria strategia, potrebbe rappresentare una svolta per chi desidera avvicinarsi al mondo dell’AI senza affrontare spese elevate.

Gemini Lite in arrivo?

Attualmente, Gemini è al centro dell’ecosistema di soluzioni AI offerte da Google. La struttura degli abbonamenti è ben delineata: le funzionalità base sono accessibili gratuitamente, mentre i piani a pagamento danno accesso ai modelli più potenti e a servizi aggiuntivi.

L’abbonamento Google AI Pro, con un costo mensile di 22 euro, offre l’accesso a Gemini Pro 2.5 e ben 2TB di spazio cloud su Google Drive, soddisfacendo le esigenze di chi utilizza l’AI in modo intensivo e necessita di una piattaforma affidabile e ricca di risorse.

Per chi invece cerca il massimo delle prestazioni, l’opzione Google AI Ultra – dal costo di 275 euro al mese – aggiunge capacità avanzate, come la generazione video tramite Veo 3 Fast, pensata per professionisti e aziende che richiedono strumenti di altissimo livello.

La scoperta di riferimenti a una nuova “Lite Mode” e al nome in codice “AIL” suggerisce l’arrivo di un’opzione intermedia, che potrebbe prendere il nome di AI Lite. Questa nuova formula si posizionerebbe tra la versione gratuita e le soluzioni premium, offrendo un equilibrio tra funzionalità e prezzo, ideale per utenti occasionali o per chi desidera sperimentare l’AI senza impegnarsi economicamente nei piani più costosi.

Non sono ancora stati resi noti i dettagli sulle limitazioni o sui vantaggi specifici del nuovo abbonamento, ma l’obiettivo sembra essere quello di rendere l’intelligenza artificiale più democratica, senza sacrificare eccessivamente la qualità dell’esperienza utente.

Un aspetto interessante della strategia di Google riguarda il possibile lancio iniziale di AI Lite solo in mercati selezionati, seguendo un modello già visto con Google One Lite. Quest’ultimo, infatti, è disponibile a meno di un euro al mese in paesi come l’India e alcune nazioni dell’America Latina, permettendo a Google di testare la risposta degli utenti e ottimizzare l’offerta prima di un eventuale rollout globale. Se questa strategia dovesse essere confermata anche per AI Lite, potremmo assistere a una fase di sperimentazione limitata, ma fondamentale per valutare l’impatto di una soluzione economica sul mercato dell’intelligenza artificiale.

Quando arriva Gemini Lite

Per quanto riguarda i tempi di lancio, al momento non ci sono ancora conferme ufficiali. Tuttavia, molti osservatori del settore ipotizzano che il prossimo evento Google, previsto per il 20 agosto, possa essere l’occasione ideale per presentare il nuovo abbonamento. L’evento, che vedrà anche il debutto della Pixel 10 Series e del nuovo Pixel Watch, rappresenterebbe una vetrina perfetta per annunciare una soluzione innovativa e attesa da molti utenti. La concomitanza con il lancio di nuovi dispositivi potrebbe inoltre rafforzare l’integrazione tra hardware e servizi AI, valorizzando ulteriormente l’ecosistema di Google.

In attesa di ulteriori dettagli, l’arrivo di AI Lite viene visto dagli addetti ai lavori come un passo fondamentale per accelerare la democratizzazione delle tecnologie AI. Se Google riuscirà a trovare il giusto compromesso tra prezzo e funzionalità, il nuovo abbonamento potrebbe diventare il punto di riferimento per milioni di utenti.