Google ha bloccato oltre 2 milioni di app Android pericolose nel 2024

La sfida tra Google e i cybercriminali si sta prolungando da diversi anni, con il Play Store come teatro della contesa.

A dimostrare come il lavoro della compagnia di Mountain View si pesante, vi sono alcuni dati rivelati dalla stessa che riguardano il 2024. Nell’anno appena passato, a quanto pare, Google ha bloccato qualcosa come 2,36 milioni app considerate pericolose sul suo store, con un considerevole aumento rispetto ai dati degli anni precedenti.

A rendere ancora più concreto questo numero vi sono gli account di sviluppatori bloccati, intorno ai 158.000, che cercavano di sfruttare Play Store per diffondere spyware e malware.

Il compito gravoso di bloccare le potenziali minacce, come spiegato da Google, vede nel 92% delle revisioni il supporto dell’Intelligenza Artificiale. Questa nuova tecnologia si è rivelata utile per intervenire in modo più rapido e preciso, evitando la diffusione di app dannose.

App Android pericolose: i numeri preoccupanti presentati da Google

Secondo lo storico proposto da Google, nel 2022 l’azienda ha bloccato 1,5 milioni di app pericolose, mentre nel 2023 il numero è salito a 2,28 milioni.

La statistica riguardante gli account sviluppatori bannati sono invece variabili, con 173.000 blocchi nel 2022 e 333.000 misure simili attuate nel 2023. Nel 2024, di fatto, sono state prese meno misure verso chi lavora su Play Store.

Questi numeri dimostrano come l’ecosistema Android sia un obiettivo concreto per i cybercriminali ma, al contempo, sottolineano come Google stia agendo in modo appropriato.

In un contesto così delicato, resta comunque importante non abbassare la guardia. Per rimanere al sicuro, la compagnia consiglia di affidarsi al Play Protect, che scansiona le app per rilevare malware e altre minacce. Altro consiglio utile è il paragone tra numero di download e recensioni degli utenti: un passaggio ormai fondamentale per determinare la bontà o meno di un’app.