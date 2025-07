La comunicazione tra Android e iPhone sta per diventare più fluida grazie a una nuova funzione che permette di modificare i messaggi inviati tra le due piattaforme.

Google ha iniziato a implementare questa funzionalità nei messaggi RCS, utilizzando lo standard Universal Profile 3.0. Questo rappresenta un significativo passo avanti per migliorare l’interoperabilità tra i due sistemi operativi, storicamente limitata.

Il sistema di messaggistica RCS (Rich Communication Services) ha già introdotto funzioni avanzate come la condivisione di file multimediali in alta qualità, conferme di lettura e indicatori di digitazione. Ora, con questa nuova implementazione, gli utenti Android possono correggere i messaggi inviati entro 15 minuti. Per farlo, basta tenere premuto il messaggio, selezionare l’icona della matita e modificare il testo. Tuttavia, gli utenti Apple visualizzano queste modifiche come nuovi messaggi preceduti da un asterisco, evidenziando la necessità di ulteriori aggiornamenti da parte di Apple per un supporto completo ai messaggi RCS su iPhone.

Modifica dei messaggi RCS verso iPhone: al via i primi test

Attualmente, questa funzione è in fase di test ed è disponibile solo per alcuni beta tester di Google Messaggi. I test A/B in corso stanno verificando la compatibilità con iOS 18.5 e la beta di iOS 26, sia per le conversazioni individuali che di gruppo.

Nonostante l’introduzione della modifica dei messaggi, Apple non offre ancora un’opzione analoga per i messaggi inviati verso dispositivi Android. Questo sottolinea la necessità di una collaborazione più stretta tra le due aziende, soprattutto considerando l’annuncio di una futura crittografia end-to-end cross-platform. Tale tecnologia, se implementata a dovere, potrebbe rappresentare un ulteriore miglioramento nella sicurezza e nella privacy delle comunicazioni tra Android e iPhone.

Questa novità segna un progresso importante verso la convergenza delle piattaforme di messaggistica, riducendo le barriere che hanno storicamente frustrato gli utenti. Tuttavia, ci sono ancora limitazioni da superare. Ad esempio, il supporto completo per la modifica dei messaggi richiede ulteriori aggiornamenti sia per l’app Messaggi di Apple che per il sistema operativo iOS. Inoltre, il rilascio ufficiale della funzione non è scontata: tutto dipenderà dai risultati dei test in corso.