Google introduce le etichette di classificazione dati in Gmail: a cosa servono e come funzionano

Google ha annunciato il lancio ufficiale delle etichette di classificazione dati per Gmail, uno strumento progettato per migliorare la gestione delle informazioni sensibili in ambito aziendale. Questa nuova funzionalità, introdotta dopo una fase di test in versione beta, consente di categorizzare automaticamente le email in base al livello di riservatezza, integrando le stesse etichette già disponibili in Google Drive.

Un approccio intelligente alla sicurezza dati

Il rilascio di questa funzionalità risponde alla crescente necessità di contrastare le violazioni dei dati, un problema che rappresenta un costo significativo per le organizzazioni di ogni dimensione. Gli amministratori IT possono ora configurare regole personalizzate basate sulle etichette assegnate. Ad esempio, un’email contrassegnata come “Interna” non potrà essere inviata a destinatari esterni, mentre i documenti contenenti informazioni finanziarie riceveranno automaticamente l’etichetta “Confidenziale”.

La versione definitiva del sistema introduce miglioramenti rispetto alla beta, tra cui l’etichettatura automatica basata sulle regole di prevenzione perdita dati (DLP). Questa tecnologia analizza il contenuto delle comunicazioni per assegnare una classificazione adeguata. Inoltre, sono stati introdotti snippet di contenuto sensibile che spiegano agli utenti il motivo della classificazione, aumentando la consapevolezza sulla sicurezza.

Coerenza su tutte le piattaforme

Le etichette di classificazione sono ora supportate anche sulle app mobili per Android e iOS, garantendo uniformità nella protezione dei dati indipendentemente dal dispositivo utilizzato. Gli amministratori possono configurare il servizio a livello di dominio, gruppo o singolo utente tramite la console amministrativa.

Quando un utente tenta di inviare un’email che viola le policy impostate, riceverà notifiche esplicative con suggerimenti su come procedere. L’applicazione in tempo reale delle regole DLP sui dispositivi mobili sarà disponibile entro maggio, ampliando ulteriormente le possibilità di gestione e controllo della sicurezza.

Disponibilità e piani supportati

La funzionalità è disponibile in diversi piani di Google Workspace, tra cui Frontline (Starter e Standard), Business (Standard e Plus), Enterprise (Standard e Plus) ed Education (Standard e Plus). Tuttavia, le regole DLP che utilizzano le etichette come condizione o azione sono riservate ai piani di fascia alta come Enterprise Standard e Plus ed Education Fundamentals con alcuni aggiornamenti specifici.