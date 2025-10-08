Google lancia Gemini 2.5 Computer Use: l'AI che usa le interfacce Web

Google lancia Gemini 2.5 Computer Use, un modello AI che può interagire con pagine web per automazione, test delle UI e assistenti digitali.
Riccardo Palermo
Pubblicato il 8 ott 2025
Google lancia Gemini 2.5 Computer Use: l'AI che usa le interfacce Web

Gemini Computer Use, la soluzione di Google che porta l’AI agent direttamente dentro le interfacce digitali, apre scenari inediti per lo sviluppo e la gestione delle applicazioni online.

L’introduzione della variante Gemini 2.5 rappresenta un passo avanti cruciale: non più una semplice capacità di lettura o comprensione visiva delle pagine, ma una vera e propria interazione UI che consente all’Intelligenza Artificiale di compiere azioni concrete.

Il sistema, infatti, interpreta istruzioni sia testuali che visive, traducendole in operazioni pratiche all’interno del browser: dal click su pulsanti, alla compilazione di form, fino al drag & drop di elementi complessi. Questa nuova frontiera dell’automazione Web permette di abbattere la distanza tra uomo e macchina, offrendo strumenti avanzati per l’esecuzione di task online.

Un arsenale di azioni per il web

Il cuore dell’innovazione risiede nell’ampio set di 13 azioni specifiche che la piattaforma mette a disposizione per manipolare le interfacce digitali. Attraverso questi comandi, sviluppatori e aziende possono creare AI agent in grado di navigare autonomamente su qualsiasi sito, senza la necessità di API dedicate o integrazioni custom. La tecnologia consente così all’AI di interagire direttamente con interfacce pensate originariamente per l’utente umano, eliminando colli di bottiglia e rendendo l’automazione Web più accessibile e potente che mai.

Google sottolinea come Gemini Computer Use abbia superato i principali concorrenti nei benchmark dedicati al controllo di ambienti web e mobile. Le performance, misurate in termini di precisione nell’esecuzione e rapidità di risposta, evidenziano un netto vantaggio competitivo. Questi risultati sono particolarmente rilevanti nei contesti dove la rapidità di automazione si traduce in efficienza operativa e dove la precisione riduce drasticamente il rischio di errori, aspetto fondamentale per applicazioni mission-critical.

Le potenzialità di Gemini 2.5 si estendono a una vasta gamma di applicazioni. In ambito enterprise, il sistema si rivela prezioso per il collaudo automatizzato delle interfacce e per la gestione di operazioni ripetitive su piattaforme web, riducendo il carico di lavoro manuale e migliorando la qualità dei processi. Allo stesso tempo, apre nuove prospettive per la creazione di assistenti digitali personali in grado di eseguire task online per conto dell’utente: dalla prenotazione di servizi alla compilazione di documenti, semplificando la vita quotidiana e ottimizzando il tempo a disposizione.

Questione sicurezza

Nonostante i vantaggi evidenti, Google ha scelto di integrare robuste misure di sicurezza. Un sistema di verifica in tempo reale analizza ogni operazione proposta dall’agente, mentre regole stringenti impongono il blocco o la richiesta di conferma per attività considerate a rischio.

Tuttavia, permangono interrogativi rilevanti: come garantire la tutela dei dati sensibili? Quali strategie adottare per prevenire comportamenti inattesi del modello? E soprattutto, in che modo assicurare la conformità alle normative sulla privacy quando l’AI agisce per conto degli utenti? La risposta passa necessariamente attraverso una supervisione umana costante e la definizione di linee guida chiare, così da mitigare ogni rischio operativo e legale.

Ti consigliamo anche

Anthropic lancia Petri: il
IA

Anthropic lancia Petri: il "detective digitale" che controlla l'operato delle AI
Caira: un nuovo strumento AI che stravolge l'editing fotografico su iPhone
IA

Caira: un nuovo strumento AI che stravolge l'editing fotografico su iPhone
Ora puoi modificare ciò che Microsoft Copilot ricorda di te
IA

Ora puoi modificare ciò che Microsoft Copilot ricorda di te
Deloitte risarcisce l'Australia per un documento scritto con l'AI
IA

Deloitte risarcisce l'Australia per un documento scritto con l'AI
Link copiato negli appunti