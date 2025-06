Google lancia i contatti VIP: cosa sono, come funzionano e perché forse non li vedremo mai

La nuova funzionalità VIP degli smartphone Google Pixel rivoluziona il modo di gestire i contatti più importanti, consentendo comunicazioni privilegiate anche in modalità “non disturbare” e offrendo aggiornamenti in tempo reale sulle persone care. Questo update, disponibile al momento solo per gli smartphone Pixel, quasi certamente arriverà in futuro su tutti gli smartphone con Android 15 e successivi.

Contatti VIP: come funzionano

Con l’introduzione di funzionalità contatti prioritari, Google modifica la rubrica degli smartphone Pixel. Questa innovativa funzione consente agli utenti di scegliere e mettere in evidenza i contatti fondamentali, posizionandoli in cima alla lista e permettendo loro di bypassare le impostazioni di silenziosità del dispositivo. Si tratta di una soluzione ideale per chi desidera rimanere sempre in contatto con le persone più importanti, senza rischiare di perdere notifiche cruciali.

Una delle caratteristiche distintive di questa novità è la quantità di informazioni contestuali che offre per ogni contatto VIP. Con un semplice tocco, gli utenti possono accedere a dati come la posizione geografica, le condizioni meteorologiche locali e il fuso orario del luogo in cui si trova la persona indicata come VIP, insieme a un riepilogo delle interazioni recenti. Questi dettagli, integrati in tempo reale, offrono un’esperienza d’uso personalizzata e completa.

Un aspetto particolarmente apprezzato è la funzione di annotazione personalizzata. Gli utenti possono salvare promemoria specifici per ciascun contatto prioritario, come i nomi degli animali domestici, le date di eventi significativi o i dettagli di piani condivisi. Questo approccio non solo migliora la gestione delle relazioni, ma rende più semplice mantenere vive le connessioni attraverso un’attenzione ai piccoli dettagli che fanno la differenza.

L’intelligenza artificiale gioca un ruolo fondamentale in questa innovazione. Grazie all’AI, Google è in grado di suggerire attività da condividere con i contatti VIP, basandosi sugli interessi e le abitudini degli utenti. Questi consigli personalizzati rendono le interazioni più significative e mirate, rafforzando ulteriormente i legami personali. Questo utilizzo della tecnologia per migliorare le relazioni umane rappresenta un trend crescente nel settore tecnologico.

Quando arrivano i contatti VIP

Già l’anno scorso, Google aveva accennato a un progetto denominato “Besties”, ideato per potenziare la gestione dei contatti preferiti. Con i contatti VIP, questa visione prende forma in una soluzione ufficiale e completa, dimostrando come l’azienda sia impegnata a trasformare idee innovative in realtà pratiche.

Al momento, però, questa novità è disponibile solo in USA e solo sui telefoni Google Pixel. Non è possibile sapere quando arriverà anche sui telefoni Pixel in Italia, né quando arriverà su tutti gli Android.

In Europa, però, probabilmente questa funzione sarà limitata a causa delle stringenti normative sulla privacy: la quantità di informazioni raccolte e condivise per gestire i contatti VIP, infatti, è davvero massiccia.