Google lancia Project Mariner, l'AI che automatizza Chrome

Nella giornata di ieri, 11 dicembre 2024, Google ha annunciato un nuovo strumento che riguarda l’Intelligenza Artificiale. Stiamo parlando di Project Mariner, un sistema che permetterà all’AI di gestire in autonomia operazioni su Chrome.

Stiamo parlando di un vero e proprio assistente AI, a cui l’utente può fornire istruzioni complesse che lo stesso applica utilizzando il browser appena citato. Project Mariner sarà utilizzabile attraverso prompt in linguaggio naturale, come avviene con la pressoché totalità di chatbot in circolazione.

Nel momento in cui l’utente digiterà i comandi, questi e uno screenshot di Chrome verranno inviati a Gemini su cloud. Da qui verrà elaborata una risposta costituita da movimenti e clic del cursore, eventuali ricerche e immissione di testo.

Per spiegare in modo pratico come lavora Project Mariner, Google DeepMind ha proposto un filmato sul suo account ufficiale di X.

— Google DeepMind (@GoogleDeepMind) December 11, 2024