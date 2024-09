Google Maps dice basta alle recensioni false: ecco le nuove misure

Sono molte le persone che, prima di visitare un luogo di interesse o di andare in un ristorante, danno un rapido sguardo alle recensioni di Google Maps.

Conoscendo questo comportamento, vi sono alcuni utenti che creano recensioni false, per attirare clienti in una specifica attività. Questo aspetto preoccupante, a quanto pare, è stato preso a cuore da Google che sta prendendo finalmente delle contromisure.

Come riportato dall’utente X @mblumenthal e poi ripreso dal sito Engadget, Google Maps sta iniziando a individuare e segnalare eventuali review sospette.

In the UK suspected review abuse can lead to a 30 day review ban pic.twitter.com/m2eMY5hFrp — Mike Blumenthal (@mblumenthal) September 16, 2024

Recensioni false e Google Maps: questione ricorsi e review bombing

Nello screenshot che ha caricato, nella scheda di un’azienda di pulizia tappeti viene mostrato una dicitura alquanto esplicita. La stessa avverte l’utenza che sul profilo sono state individuate e rimosse sospette recensioni false.

Nonostante la compagnia di Mountain View non abbia annunciato alcun tipo di iniziativa ufficiale, alcuni siti hanno notato un cambiamento nel documento in cui vengono regolate le recensioni su Google Maps. Nella documentazione, viene ora stabilito come Google prenda seriamente valutazione e recensioni fasulle, annunciando restrizioni e interventi decisi in merito.

Oltre alla rimozione delle recensioni sospette, l’azienda parla di impossibilità di ottenere nuove review o di blocchi temporanei, oltre a un messaggio che segnala all’utenza tali restrizioni (come mostrato dal suddetto post su X).

Viene inoltre spiegato come, in caso di infrazione, i proprietari dell’attività verranno avvisati attraverso e-mail, pur non specificando se è possibile fare ricorso o meno. I sistemi di controllo, molto probabilmente basati sull’Intelligenza Artificiale, potrebbero dimostrare alcune lacune e, dunque, quest’ultimo aspetto può essere importante per evitare spiacevoli casi di falsi positivi.

Non solo: va anche tenuto conto del fatto che un altro fenomeno spiacevole è diffuso su Google Maps, ovvero il review bombing. Questo punto a screditare un locale, spesso per questioni ideologiche o politiche, andando a tempestare lo stesso con una quantità enorme di recensioni negative. A tal proposito sarà interessante capire come Google intende gestire il problema.