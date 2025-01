Google Maps, Trump: il Golfo del Messico si chiamerà Gulf of America

Immaginate di aprire Google Maps per recarvi in un luogo e di trovare una zona storicamente conosciuta con un nome, improvvisamente con un’altra denominazione. Questo è quanto sta per accadere al Golfo del Messico che, stando ad un ordine esecutivo del nuovo presidente degli Stati Uniti Donald Trump, vedrà il suo nome improvvisamente cambiato in Gulf of America. Trump ha infatti disposto l’aggiornamento del Geographic Names Information System.

Cosa cambia su Google Maps

Il cambiamento del nome del Golfo del Messico non sarà visibile da tutti gli utenti allo stesso modo. Tanto ha annunciato infatti che solo i cittadini USA vedranno la nuova denominazione di Gulf of America. Ecco i dettagli:

Negli USA : il Golfo sarà visualizzato come Gulf of America;

: il Golfo sarà visualizzato come Gulf of America; In Messico : la denominazione rimarrà Gulf of Mexico;

: la denominazione rimarrà Gulf of Mexico; Nel resto del mondo: saranno visibili entrambe le denominazioni, una soluzione già adottata da Google in aree con dispute o divergenze culturali, come per il Mar del Giappone.

Oltre al Golfo, anche il nome della montagna più alta del Nord America sarà interessato da un cambiamento. La vetta attualmente nota come Denali tornerà a essere chiamata Mount McKinley nei sistemi ufficiali statunitensi. Google Maps rifletterà la modifica non appena il GNIS completerà l’aggiornamento.

Una scelta controversa che ha scaturito qualche polemica

Le modifiche hanno già alimentato accesi dibattiti:

Cambiare il nome del Golfo del Messico potrebbe essere percepito come un gesto divisivo , data la storia condivisa tra Stati Uniti e Messico;

, data la storia condivisa tra Stati Uniti e Messico; Il ritorno al nome Mount McKinley potrebbe suscitare critiche dalle comunità native dell’Alaska, che considerano Denali un simbolo culturale importante.

Google ha chiarito che questi aggiornamenti non riflettono posizioni politiche dell’azienda, ma derivano esclusivamente dalle fonti ufficiali governative. L’obiettivo, spiega la società, è garantire coerenza e accuratezza nella rappresentazione geografica a livello globale.

Resta da vedere come questa decisione influirà sulla percezione degli utenti e se si tradurrà in ulteriori controversie.