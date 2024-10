Google Messaggi: nuove funzioni anti-spam e sfocatura automatica nudità

Google Messaggi, grazie al duro lavoro degli sviluppatori, ha annunciato l’introduzione di ben cinque nuove funzionalità per garantire una maggiore sicurezza agli utenti. Come rivelato da Google, alcune di queste implementazioni sono già attive nel programma beta mentre altre saranno disponibili tra la fine di quest’anno e l’inizio del 2025.

La prima introduzione riguarda un nuovo sistema per rilevare le frodi legate alle consegne dei pacchi. Questo particolare tipo di spam è molto diffuso anche nel nostro paese e, attraverso i modelli di apprendimento automatico presenti sugli smartphone, Google promette filtri in grado di individuare più facilmente gli SMS relativi a questa truffa. Questa funzione è già disponibile per gli utenti beta di Google Messaggi.

Dovrebbe invece arrivare a breve una funzione per quanto riguarda gli avvisi di link potenzialmente pericolosi. Questa dovrebbe segnalare link provenienti da mittenti sconosciuti, bloccando i messaggi che li contengono.

Allo stesso modo, Google ha presentato un sistema di blocco per i messaggi che provenienti dall’estero. Quando il telefono riceve un SMS da un numero estero, questo viene contrassegnato come spam.

Piccola rivoluzione per Google Messaggi a cavallo tra il 2024 e il 2025

Una delle implementazioni più interessanti riguarda l’avviso di contenuti sensibili. Una volta che la funzione è attivata, l’invio di immagini dove vengono individuate potenziali nudità verranno sfocate in modo automatico. Le stesse saranno accompagnate da un’opzione che, prima della visualizzazione, avverte rispetto al contenuto sensibile delle stesse. Lo stesso sistema, inoltre, avvisa chi invia questo tipo di contenuto rispetto ai rischi di tale azione.

Google ha tenuto a precisare come il processo di individuazione di nudità funziona sul dispositivo locale e dunque i propri dipendenti non visionano in alcun modo i contenuti interessati.

Infine, nel corso del 2025, verrà implementato un sistema di conferma del contatto. Stiamo parlando di un sistema di verifica della chiave pubblica unificato per tutte le app di messaggistica che, ovviamente, includerà Google Messaggi.

Sebbene questa parte di Android sia spesso poco considerata, questa serie di implementazioni dimostrano come la compagnia di Mountain View creda fortemente nell’utilità di aggiornarla e renderla ancora più sicura.