Nel panorama sempre più competitivo delle app di messaggistica, Google Messaggi si prepara a introdurre una delle funzioni più richieste dagli utenti: la possibilità di recuperare i messaggi eliminati grazie a una nuova cartella Cestino.

Questa innovazione, emersa recentemente dall’analisi del codice della versione beta dell’app, promette di rivoluzionare la gestione delle conversazioni eliminate, rispondendo così a una delle principali criticità sollevate da chi utilizza quotidianamente il servizio per comunicazioni personali e professionali.

La novità consiste nell’implementazione di una Trash folder temporanea, nella quale confluiranno i messaggi cancellati dagli utenti. A differenza del sistema attuale, che rende la cancellazione immediata e quasi sempre irreversibile, questa nuova soluzione consentirà il recupero dei messaggi entro un periodo massimo di 30 giorni dalla rimozione. Trascorso questo lasso di tempo, i contenuti verranno eliminati definitivamente dal sistema, offrendo così un compromesso tra sicurezza, privacy e flessibilità operativa.

Un’utilità tanto semplice quanto utile

Questa funzione, già presente in diverse app concorrenti come quella di Samsung, segna un passo avanti nell’allineamento di Google Messaggi agli standard più evoluti del settore. Gli utenti che gestiscono conversazioni delicate o di natura lavorativa, spesso temono la perdita accidentale di dati rilevanti: l’introduzione del Cestino rappresenta una risposta concreta a questa esigenza, rafforzando la fiducia verso la piattaforma.

Tuttavia, la gestione temporanea delle conversazioni eliminate apre anche una serie di interrogativi importanti, soprattutto in tema di protezione dei dati e privacy. Al momento non è ancora stato chiarito se i messaggi archiviati nella cartella saranno conservati esclusivamente in locale sui dispositivi degli utenti o se verranno sincronizzati anche sul cloud associato all’account Google. Questa scelta tecnica avrà inevitabili ripercussioni sulle strategie di sicurezza e sulle politiche di riservatezza adottate dall’azienda.

Un aspetto particolarmente delicato riguarda le conversazioni protette da crittografia end-to-end. Per questa tipologia di dati, esistono vincoli tecnici che potrebbero limitare o addirittura impedire la possibilità di ripristino dei messaggi cancellati. Gli sviluppatori stanno valutando con attenzione l’architettura della nuova funzione, cercando di bilanciare le esigenze di sicurezza con la praticità d’uso richiesta dagli utenti.

Dai primi indizi ricavati dal codice, sembra che l’implementazione delCestino sia ancora in una fase iniziale. L’interfaccia utente dedicata non è ancora stata attivata, il che lascia intuire che il team di sviluppo stia lavorando sulle fondamenta della funzione prima di procedere al rilascio pubblico.