Google, Meta e Microsoft nel comitato direttivo dell'App Defense Alliance

I tre colossi tecnologici Google, Microsoft e Meta hanno ufficialmente annunciato la loro collaborazione per costituire insieme il comitato direttivo dell’App Defense Alliance.

Il progetto in questione, parte integrante della Linux Fondation, risulta in fase di ristrutturazione e si sta ampliando per proporre nuovi standard per quanto riguarda la sicurezza informatica. L’App Defense Alliance è stata creata nel 2019 da Google, con il fine di rendere Google Play Store un ambiente più sicuro rispetto a malware e altri pericoli, diventando un punto di riferimento per il settore cybersecurity.

Vista il numero crescente di minacce, la piattaforma ha gradualmente ampliato la sua portata e, nel prossimo futuro, potrà dunque contare sulla collaborazione concreta di Meta e Microsoft.

App Defense Alliance: a Google si aggiungono altri due colossi come Meta e Google

A proposito della nuova sinergia che si sta venendo a creare si è espressa anche Jenny Hall, direttrice del Reality Labs Trust di Meta “Gli ecosistemi di app di successo dipendono dalla fiducia. L’App Defense Alliance aiuterà il nostro settore a collaborare con i membri della community per definire standard aperti che aiutino a proteggere le persone e i loro dati. Si tratta di un’enorme opportunità per le parti interessate con prospettive diverse di lavorare insieme nell’interesse di fornire maggiore sicurezza e fiducia a coloro che utilizzano le app indipendentemente dall’ecosistema“.

D’altro canto, nonostante le numerose iniziative portate avanti per proteggere Google Play (e non solo), i cybercriminali sembrano trovare sempre nuove tecniche per mietere vittime.

L’ampliamento delle attività dell’App Defense Alliance, così come le norme per app IA più sicure, sono alcune dei principali passi avanti fatti dal colosso di Mountain View per rendere la rete un luogo più sicuro.