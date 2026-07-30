Google modifica Protezione avanzata per facilitare il sideloading

Google sta preparando un’importante evoluzione per Protezione avanzata, la modalità di sicurezza introdotta con Android 16 che riunisce le difese più efficaci del sistema operativo contro malware, furti di dati e attacchi mirati, per certi versi simile alla Modalità isolamento di Apple.

L’ultima modifica scoperta nel codice di Google Play Services introduce la possibilità di sospendere temporaneamente questa protezione avanzata, evitando agli utenti di doverla disattivare completamente quando un’app o una procedura richiedono restrizioni meno severe.

Sospensione temporanea invece di disattivazione totale

Secondo quanto emerso dall’analisi dell’ultima versione di Google Play Services effettuata da Android Authority, Google sta sviluppando una nuova opzione denominata Pause. La funzione consentirebbe di sospendere Protezione avanzata per un periodo limitato, con riattivazione automatica al termine del tempo stabilito.

Attualmente chi utilizza Protezione avanzatadeve disabilitare completamente la modalità quando incontra incompatibilità con alcune applicazioni o necessita di modificare impostazioni bloccate dal sistema.

Protezione avanzataattiva in modo automatico numerosi meccanismi di difesa: rafforza i controlli di Google Play Protect, limita l’installazione di applicazioni da fonti esterne, applica restrizioni alle connessioni meno sicure e abilita ulteriori verifiche contro phishing e software dannoso. Inoltre mette a disposizione una specifica API che permette alle applicazioni compatibili di adeguare il proprio comportamento quando la modalità è attiva.

Queste limitazioni aumentano il livello di sicurezza, ma possono interferire con strumenti destinati agli utenti più esperti, come applicazioni di automazione, utility che sfruttano i servizi di accessibilità o software installati tramite file APK, attraverso pratiche di sideloading. Google continua infatti a rafforzare le restrizioni legate ad Advanced Protection anche nelle versioni di sviluppo di Android 17.

Un approccio che riduce gli errori umani

L’idea della sospensione temporanea segue una filosofia già adottata in altri componenti della piattaforma Android. Consentire una pausa automatica permette agli utenti di completare un’attività particolare senza compromettere la sicurezza del dispositivo nel lungo periodo.

Dal punto di vista tecnico il sistema potrebbe utilizzare un timer interno gestito da Google Play Services, responsabile della riattivazione automatica delle protezioni allo scadere del periodo previsto. In questo modo verrebbero ripristinate tutte le impostazioni originali senza richiedere ulteriori interventi manuali.

Al momento la funzione non è ancora disponibile per gli utenti e non è stata annunciata ufficialmente da Google. Gli esperti del suddetto sito hanno individuato questa potenziale implementazione attraverso un’analisi dell’APK di Google Play Services, una tecnica che consente di scoprire funzionalità in fase di sviluppo ma che non garantisce il rilascio finale.

Se confermata, la possibilità di mettere in pausa Advanced Protection renderebbe la modalità di sicurezza più pratica anche per gli utenti che installano software di terze parti o utilizzano strumenti avanzati solo occasionalmente.