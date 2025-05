Google si sta preparando a lanciare una nuova app, sia per Android che su iOS, del modello AI conosciuto come NotebookLM.

Lo strumento, ideale per studio e contesti simili, sarà disponibile su entrambe le piattaforme appena citate a partire dal 20 maggio 2025, in occasione del tanto atteso evento Google I/O 2025.

L’applicazione, già prenotabile su Google Play e Apple App Store, consente agli utenti di raccogliere, analizzare e sintetizzare dati provenienti da diverse fonti. Grazie a funzionalità avanzate, sarà possibile ottenere riassunti intelligenti e risposte personalizzate.

Una delle caratteristiche più accattivanti è la funzione “audio overview”, che permette di creare podcast sintetizzati dall’AI. Questa opzione non solo semplifica la fruizione delle informazioni, ma rende anche la loro consultazione più dinamica e coinvolgente. L’interfaccia utente è progettata per favorire un’interazione intuitiva, offrendo un’esperienza di ricerca più fluida e personalizzata.

NotebookLM diventa uno strumento di massa con le app mobile

A differenza di altri strumenti come Google Gemini, NotebookLM si distingue per la sua attenzione alla precisione e all’analisi dettagliata. Ogni risposta fornita dall’app è accompagnata da citazioni specifiche, garantendo così l’accuratezza e l’affidabilità delle informazioni. Questo rende l’applicazione uno strumento indispensabile per ricercatori, studenti e professionisti impegnati in progetti complessi.

Per chi è abbonato al piano Google One AI Premium, sono previsti vantaggi esclusivi, come limiti di utilizzo superiori e opzioni di personalizzazione avanzate. Tutto ciò colloca NotebookLM come un’opzione di valore per chi necessita di strumenti avanzati per la gestione delle informazioni.

Con l’avvicinarsi del Google I/O 2025, è lecito aspettarsi ulteriori novità riguardo tale modello AI e non solo: di certo, la compagnia ha diverse sorprese in serbo per la sua vasta utenza. Questo evento sarà un’occasione imperdibile per scoprire come l’Intelligenza Artificiale stia cambiando il panorama tecnologico e il modo in cui accediamo e utilizziamo le informazioni.