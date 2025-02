Google, ora Gemini Code Assist è gratuito per gli sviluppatori ma non solo

Gemini Code Assist arriva anche in versione gratuita. Google ha ufficializzato dunque questa novità per il suo assistente di codifica basato sull’intelligenza artificiale. In questo modo gli sviluppatori avranno modo di accedere ad uno strumento ottimale per poter migliorare le proprie competenze in termini di programmazione e senza spendere neanche un solo centesimo.

Cosa offre la versione gratuita di Gemini Code Assist

Chiunque dovesse usare Gemini Code Assist gratis (al momento disponibile in anteprima) potrà effettuare diverse operazioni. Tra queste c’è la possibilità di scrivere codice, generare snippet, effettuare debug e modificare applicazioni. Il vantaggio è quello di svolgere tutto in un unico ambiente fluido e intuitivo, senza dunque dover passare da una finestra all’altra o copiare e incollare codice da varie fonti.

Gli utenti potranno beneficiare di un massimo di 180.000 completamenti al mese. Per fare un confronto, la versione gratuita di GitHub Copilot ne offre appena 2.000 al mese e limita le interazioni con il chatbot a soli 50 messaggi mensili. Google, invece, non ha imposto restrizioni simili, permettendo agli sviluppatori di lavorare senza troppe preoccupazioni legate ai limiti.

Funzionalità avanzate e ambienti supportati

Gemini Code Assist supporta ben 38 linguaggi di programmazione (italiano compreso) e offre una finestra di contesto di 128.000 token, garantendo un’analisi profonda del codice. Inoltre, utilizza la potenza di Gemini 2.0, il modello di intelligenza artificiale di ultima generazione di Google, per fornire suggerimenti sempre più precisi e pertinenti.

Tra le funzionalità principali della versione gratuita ci sono:

Generazione di interi blocchi di codice ;

; Completamento automatico in tempo reale ;

; Assistenza tramite chatbot, con cui è possibile interagire in linguaggio naturale (ad esempio, chiedendo di creare un modulo HTML con campi specifici).

Il tool è compatibile con ambienti di sviluppo molto diffusi, tra cui Visual Studio Code, GitHub e le suite di JetBrains, offrendo flessibilità e integrazione immediata per la maggior parte degli sviluppatori.