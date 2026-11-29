Un account Google può contenere una parte importante della vita digitale di una persona.

Quando il proprietario non è più in grado di gestirlo, la sorte di messaggi, fotografie e documenti rischia di diventare una questione complessa per chi resta.

Per evitare che ogni decisione venga rimandata a un momento difficile, Google mette a disposizione una funzione poco conosciuta: Gestore account inattivo. Il servizio permette di stabilire in anticipo come dovranno essere trattati i dati dopo un lungo periodo senza attività. Non è un sistema che accerta un decesso: si basa sull’inattività dell’account. La distinzione è importante, perché il piano può attivarsi anche in altre circostanze.

Cosa permette di fare il Gestore account inattivo

La configurazione si trova nelle impostazioni dell’Account Google, nella sezione dedicata a dati e privacy. Da qui si può indicare un periodo di inattività compreso tra tre e diciotto mesi, scegliendo l’intervallo disponibile più adatto alla propria situazione.

Prima dell’attivazione, Google cerca di verificare che l’assenza sia reale attraverso segnali legati all’utilizzo dei suoi servizi. Per questo è importante mantenere aggiornati i recapiti associati al profilo. Il titolare può designare fino a dieci persone di fiducia, specificando quali informazioni ciascuna potrà ricevere.

Non è necessario condividere l’intero archivio: la selezione può essere limitata ai contenuti che si desidera lasciare accessibili. Il servizio prevede anche la possibilità di impostare una risposta automatica per chi invia un messaggio a Gmail. In alternativa, si può chiedere che l’account venga eliminato dopo l’attivazione del piano. Le persone indicate non vengono avvisate al momento della configurazione, ma soltanto quando scatta la procedura.

Cosa accade se non prepari un piano

Chi non imposta preferenze non perde ogni possibilità di intervento. Google dichiara che può collaborare con i familiari stretti o con i rappresentanti di una persona deceduta per chiudere il profilo e, in circostanze specifiche, valutare la consegna di alcuni contenuti. La richiesta viene esaminata per tutelare la riservatezza del titolare. L’azienda non fornisce password né credenziali.

Esiste inoltre una politica distinta per gli account personali inutilizzati: dopo almeno due anni di inattività, Google si riserva il diritto di eliminarli insieme ai relativi dati. La procedura per la gestione dell’eredità digitale non va quindi confusa con le regole sugli account abbandonati.

La funzione invita a considerare i servizi online come una parte concreta della propria organizzazione personale. Decidere chi potrà recuperare determinati contenuti significa lasciare indicazioni comprensibili, invece di affidare ai familiari interpretazioni e tentativi in un momento delicato. È una forma di pianificazione che merita attenzione, al pari degli altri aspetti della propria eredità.

Prima di attivare il servizio, conviene riflettere sul valore dei dati per le persone designate. Una scelta ponderata tutela la memoria digitale e la riservatezza di chi l’ha costruita.