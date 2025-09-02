Google prepara importanti novità per Maps: cosa sta per cambiare

Google Maps sta per introdurre le Live Updates su Android 16. Questa funzione offre informazioni costantemente accessibili e riducendo le distrazioni durante gli spostamenti, sia in auto che a piedi. La nuova funzionalità è stata avviata in fase di test, riservata a un selezionato gruppo di dispositivi Pixel e Samsung con la beta di Android 16 QPR2 (quarterly platform release 2).

L’elemento distintivo dei Live Updates consiste nella possibilità di visualizzare le informazioni di percorso direttamente su schermata di blocco, status bar e Always On Display. In questo modo, gli utenti non sono più costretti a tornare continuamente all’applicazione per verificare le indicazioni, ma possono accedere ai dati fondamentali in tempo reale, anche mentre utilizzano altre applicazioni o lo schermo è in standby.

Il principale vantaggio di questa innovazione risiede nella persistenza delle informazioni: indicazioni stradali, tempi stimati di arrivo e progressione del viaggio rimangono sempre in primo piano, evitando di perdersi tra le numerose notifiche che quotidianamente affollano i nostri dispositivi. Questo nuovo approccio è stato progettato per rispondere concretamente a un’esigenza di sicurezza, soprattutto per gli autisti, riducendo le distrazioni alla guida e garantendo un accesso immediato alle informazioni più importanti.

Un aspetto particolarmente interessante di questa evoluzione è la sua natura trasversale: il framework che consente i Live Updates non sarà limitato a Google Maps, ma verrà esteso anche ad altre applicazioni che richiedono aggiornamenti costanti e prioritari. Tra queste si segnalano servizi di tracking consegne, car sharing e monitoraggio voli, settori in cui la tempestività e la visibilità delle notifiche possono fare la differenza in termini di efficienza e soddisfazione dell’utente.

Al momento è solo in beta

Al momento, la disponibilità della funzione è limitata a pochi utenti, poiché Google ha scelto un rilascio graduale per monitorare l’affidabilità del sistema e raccogliere feedback prima del lancio ufficiale, previsto con Android 16 QPR2 stavile (a dicembre 2025). Questa strategia permetterà di perfezionare la tecnologia e di preparare il terreno per una futura apertura anche agli sviluppatori di terze parti, che potranno integrare le proprie applicazioni con le notifiche in tempo reale, ampliando ulteriormente l’ecosistema di servizi supportati.