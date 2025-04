Google Wallet sta per lanciare una funzione comodissima per le carte di credito

Google Wallet sta introducendo una nuova funzionalità che sfrutta la tecnologia NFC per consentire agli utenti di aggiungere le proprie carte di credito e debito semplicemente avvicinandole allo smartphone. Questa innovazione elimina la necessità di inserire manualmente i dati o utilizzare la fotocamera per la scansione.

L’anticipazione arriva dall’analisi del codice della versione beta di Google Play Services (25.16.33), dove sono stati trovati riferimenti all’integrazione della tecnologia Near Field Communication per la registrazione delle carte. Una volta disponibile, questa opzione sarà visibile nella schermata “Aggiungi metodo di pagamento”, accanto ai metodi già esistenti.

Come funziona la nuova tecnologia

Il sistema sfrutta i chip NFC presenti negli smartphone moderni (gli stessi usati per fare i pagamenti contactless) per leggere automaticamente informazioni come il numero della carta e la data di scadenza.

Tuttavia, per garantire la sicurezza, gli utenti dovranno inserire manualmente il codice CVV e completare eventuali verifiche aggiuntive richieste dalla banca. Questa combinazione di semplicità e sicurezza punta a migliorare l’esperienza utente, rendendo i pagamenti digitali ancora più intuitivi.

Va notato che, mentre questa innovazione rappresenta un passo avanti per Google Wallet, tecnologie simili sono già utilizzate in altre applicazioni finanziarie. Inoltre, la compatibilità sarà probabilmente limitata alle carte contactless che seguono gli standard tecnologia EMV (Europay, Mastercard e Visa), dotate di chip e tecnologia senza contatto.

Disponibilità e possibili limitazioni

Non tutte le carte in circolazione saranno compatibili con questa nuova funzionalità. Google non ha ancora annunciato una data ufficiale di rilascio, ma i riferimenti trovati nella versione beta suggeriscono che il lancio potrebbe avvenire presto.

Tuttavia, è chiaro che questa novità rappresenta un ulteriore passo nella strategia di Google per rafforzare la propria posizione nel settore dei pagamenti digitali, migliorando la facilità d’uso e incentivando l’adozione dei portafogli digitali.

La registrazione semplificata delle carte non è solo un miglioramento tecnologico, ma anche un segnale dell’evoluzione verso una maggiore integrazione e accessibilità delle soluzioni di pagamento moderne. Con l’espansione delle capacità di Google Wallet, l’azienda dimostra il proprio impegno nel rendere i portafogli digitali uno strumento indispensabile nella vita quotidiana degli utenti.