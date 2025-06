Google Workspace: le novità di giugno e gli strumenti potenziati dall'AI

La produttività negli uffici entra in una nuova era grazie al feature drop di giugno di Google Workspace, che introduce avanzate funzionalità basate sull’AI per ottimizzare il lavoro quotidiano. Con strumenti progettati per migliorare la creazione di contenuti e semplificare le attività, Google continua a proporsi come leader nella trasformazione digitale delle aziende.

Veo 3: creatività senza limiti

Con il modello Veo 3, la suite Google Workspace integra un’innovazione significativa per gli utenti. Grazie a Google Vids, è possibile creare video professionali semplicemente descrivendo il contesto desiderato. Questa funzione si adatta perfettamente a scenari come corsi di formazione o presentazioni aziendali, offrendo un livello di personalizzazione senza precedenti.

Inoltre, gli abbonati ai piani Business Starter ed Enterprise Starter possono ora accedere a queste tecnologie avanzate, democratizzando l’accesso alla produzione video. Particolarmente interessante è la sincronizzazione automatica tra script e voiceover, che elimina la necessità di modifiche manuali, semplificando ulteriormente il processo creativo.

Presentazioni di alto livello con Google Slides

La comunicazione visiva è fondamentale per il successo aziendale, e Google Slides introduce una collezione di template professionali per presentazioni di alta qualità. Che si tratti di proposte commerciali, riunioni di team o portfolio creativi, gli utenti possono ora accedere a strumenti grafici avanzati senza dover possedere competenze specifiche nel design.

Gemini app: il tuo assistente personale

L’integrazione della Gemini app con le applicazioni principali di Google Workspace rappresenta un salto di qualità nell’assistenza digitale. Questo assistente basato sull’AI supporta Gmail, Drive, Calendar, Keep e Tasks, offrendo funzionalità come la ricerca di documenti specifici, il riepilogo delle email non lette e la preparazione di riunioni.

Una delle novità più apprezzate è la funzione Live, che consente conversazioni bidirezionali naturali, rendendo l’interazione con Gemini app più simile a un dialogo umano. Google garantisce inoltre la sicurezza dei dati aziendali, che non vengono utilizzati per addestrare i modelli di intelligenza artificiale, proteggendo così la privacy delle informazioni sensibili.

Ricerche avanzate con Deep Research

La funzione Deep Research trasforma Google Drive in uno strumento di analisi avanzata, combinando dati pubblici con quelli personali per creare report dettagliati. Questa tecnologia consente di estrarre automaticamente punti chiave e informazioni rilevanti, rendendola ideale per analisi di mercato o ricerche competitive.

Queste nuove funzionalità sono già disponibili per tutti i clienti di Google Workspace, segnando un ulteriore passo avanti nella missione di Google di rendere il lavoro digitale più efficiente e collaborativo.