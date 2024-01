GPT-4 Turbo: gli aggiornamenti di OpenAI per renderlo meno "pigro"

Attraverso un post apparso sul blog ufficiale di OpenAI è stato confermato come GPT-4 Turbo sia stato aggiornato, consentendo alla piattaforma di generare codice in modo molto più approfondito rispetto al passato.

Gli sforzi degli sviluppatori, nello specifico, si sono concentrati per ottimizzare l’utilizzo di GPT-4 Turbo rendendolo meno “pigro” rispetto al passato. Nonostante ciò, l’azienda di Sam Altman non è andata più di tanto nello specifico sulle implementazioni.

L’aggiornamento di cui stiamo parlando sembra offrire una risposta concreta agli utenti di ChatGPT che, di recente, si sono lamentati di un chatbot che spesso si rifiuta di completare le attività richieste. Va comunque sottolineato che l’update riguarda GPT-4 Turbo (addestrato con dati fino ad aprile 2023) e che le introduzioni non interessano GPT-4, potenzialmente ancora soggetto a rifiuto di approfondire alcuni prompt.

Launching improved GPT models in the API, as well better and cheaper embedding models (e.g. one model is 5x cheaper than our previous embedding models with stronger performance): https://t.co/rFlFLFFJ4e

— Greg Brockman (@gdb) January 25, 2024