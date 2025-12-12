GPT-5.2: analisi delle novità del nuovo modello AI integrato in ChatGPT e nelle API

OpenAI ha annunciato il lancio di GPT‑5.2, il modello AI più avanzato della società di Sam Altman, progettato per soddisfare le esigenze di professionisti, sviluppatori e aziende. Disponibile sia su ChatGPT sia tramite API, GPT‑5.2 rappresenta un passo avanti significativo rispetto ai modelli precedenti, offrendo prestazioni migliorate in compiti complessi e reali: dal coding alla gestione di documenti estesi, fino all’analisi scientifica avanzata.

Con oltre 800 milioni di utenti settimanali su ChatGPT e più di 4 milioni di sviluppatori attivi, OpenAI conferma il ruolo di GPT come strumento essenziale sia per l’uso quotidiano che professionale.

Perché GPT‑5.2 è diverso

OpenAI sostiene che GPT‑5.2 si distingue per intelligenza generale, capacità di ragionamento e affidabilità, rendendolo ideale sia per il lavoro che per l’apprendimento. La famiglia GPT‑5.2 comprende tre varianti principali:

GPT‑5.2 Instant : rapido e versatile, ottimizzato per ricerche, spiegazioni, traduzioni e supporto nello studio.

: rapido e versatile, ottimizzato per ricerche, spiegazioni, traduzioni e supporto nello studio. GPT‑5.2 Thinking : il modello più potente per i professionisti, in grado di affrontare problemi complessi, gestire fogli di calcolo avanzati, generare presentazioni e coordinare task multi-step.

: il modello più potente per i professionisti, in grado di affrontare problemi complessi, gestire fogli di calcolo avanzati, generare presentazioni e coordinare task multi-step. GPT‑5.2 Pro: la versione più affidabile per domande complesse, con prestazioni eccellenti in programmazione, scienze e matematica avanzata.

Prestazioni professionali di livello esperto

GPT‑5.2 Thinking raggiunge prestazioni di livello esperto in 44 attività professionali reali: il dato emerge a valle delle verifiche condotte con un apposito benchmark, in grado di valutare la capacità di creare fogli di calcolo, documenti, presentazioni e altri ausili a supporto dell’attività lavorativa.

Su GDPval, GPT‑5.2 Thinking supera o eguaglia i professionisti nel 70,9% delle attività, mentre GPT‑5.2 Pro raggiunge il 74,1%, segnando un enorme miglioramento rispetto al 38,8% di GPT‑5.

In termini di efficienza, GPT‑5.2 Thinking produce risultati 11 volte più velocemente e a un costo inferiore all’1% rispetto agli esperti umani, offrendo un supporto concreto alle aziende che vogliono ottimizzare tempo e risorse.

Miglioramenti nel coding

GPT‑5.2 rappresenta un salto significativo nelle capacità di programmazione, con prestazioni superiori nello sviluppo front-end, nella creazione di patch per repository complessi e nella risoluzione dei bug.

Il modello gestisce codici multi-linguaggio, supporta codifica interattiva, revisioni del codice e analisi end-to-end con maggiore affidabilità, riducendo l’intervento manuale e accelerando lo sviluppo di progetti complessi.

Il modello offre inoltre supporto per analisi complesse, calcoli avanzati e risoluzione di problemi astratti, rendendolo uno strumento utile anche in contesti di ricerca scientifica.

Le novità che fanno davvero la differenza

GPT‑5.2 non è quindi solo un aggiornamento incrementale: introduce funzionalità che impattano direttamente sul lavoro quotidiano e sulla produttività, migliorando ragionamento, coding, gestione di documenti lunghi e strumenti visuali.

Professionisti e aziende

Capacità di elaborare fino a 256.000 token, cioè documenti molto più lunghi rispetto a GPT‑5.1.

Sintesi e analisi di report, contratti e articoli di ricerca senza perdere contesto.

Coordinamento multi-step per creare lavori completi (presentazioni, piani di progetto, report).

Accuratezza del 98,7% nell’uso di strumenti multi-step.

Capacità di estrarre dati da più sistemi, generare insight e automatizzare processi ripetitivi.

Migliore gestione dei segnali di disagio emotivo, prevenzione della dipendenza emotiva e protezione dei minori.

Sviluppatori

Prestazioni superiori nello sviluppo front-end, debug, refactoring e patching di repository complessi.

Supporto multi-linguaggio e gestione del codice su più file, con analisi end-to-end.

Capacità di generare e testare script complessi con meno intervento umano.

Integrazione diretta con strumenti di sviluppo e gestione di codice.

Ricercatori e utenti avanzati