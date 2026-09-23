GPT-6 Sol e Luna sbarcano su Copilot: come funzionano?

GitHub amplia la scelta dei modelli disponibili in Copilot con GPT-6 Sol e GPT-6 Luna, due varianti della famiglia OpenAI pensate per attività di sviluppo differenti.

L’annuncio ufficiale delle scorse ore colloca le nuove opzioni accanto a GPT-6 Astra, già presente nel servizio, e introduce una distinzione più netta tra elaborazione articolata e richieste rapide.

Sol è orientato al coding interattivo e agentico che richiede verifiche successive, mentre Luna punta su operazioni più leggere e su un consumo più contenuto. Entrambi seguono il sistema di fatturazione basato sull’utilizzo previsto da GitHub. La disponibilità interessa diversi piani Copilot e numerosi ambienti di sviluppo, con un’attivazione progressiva degli account.

Sol e Luna hanno ruoli differenti nello sviluppo

GitHub descrive GPT-6 Sol come un modello equilibrato per il coding agentico e per attività nelle quali l’assistente deve affrontare più passaggi, verificando con attenzione il risultato. La caratteristica rilevante non è quindi soltanto la generazione del codice, ma la gestione di richieste che richiedono una sequenza di operazioni e controlli. Luna occupa invece una fascia più leggera: GitHub lo presenta come un modello adatto a compiti piccoli e veloci, oltre che come l’opzione meno costosa della famiglia GPT-6 disponibile in Copilot.

La distinzione incide anche sull’accesso. Sol è disponibile nei piani Copilot Pro+, Max, Business ed Enterprise, mentre Luna è incluso anche nel piano Pro. Per gli amministratori Business ed Enterprise esiste inoltre una model policy nelle impostazioni di Copilot, che permette di controllare l’accesso ai modelli GPT-6. Con le impostazioni predefinite, i nuovi modelli risultano abilitati automaticamente, salvo che l’amministratore abbia modificato la configurazione globale o disattivato esplicitamente il modello.

La scelta può essere effettuata dal model picker integrato in Visual Studio Code, Visual Studio, Copilot CLI, GitHub Copilot cloud agent, applicazione Copilot e sito di github. Le nuove opzioni sono inoltre indicate per GitHub Mobile su iOS e Android, JetBrains, Xcode ed Eclipse. GitHub precisa che il rilascio procede gradualmente: l’assenza immediata delle voci nel selettore non indica necessariamente un problema dell’account.

La scelta del modello diventa parte del lavoro

L’introduzione di profili con caratteristiche diverse modifica soprattutto il modo in cui si può organizzare l’interazione con l’assistente. Un’attività complessa può richiedere un modello progettato per seguire più verifiche, mentre una modifica circoscritta può essere affidata a una variante orientata alla rapidità. La documentazione pubblicata da GitHub non fornisce però benchmark numerici che permettano di misurare direttamente il divario prestazionale tra Sol e Luna. Le descrizioni ufficiali restano quindi il riferimento per distinguere i rispettivi ambiti d’uso.

Per chi utilizza Copilot in ambienti professionali, la novità ha anche una dimensione amministrativa. La possibilità di controllare i modelli attraverso una policy consente alle organizzazioni di governare quali opzioni siano disponibili agli utenti, invece di lasciare la selezione esclusivamente alle preferenze individuali. La presenza delle stesse alternative in strumenti diversi rende inoltre più uniforme l’esperienza quando il lavoro passa dall’editor al terminale o ai servizi cloud.