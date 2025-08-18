Grok arriva in Italia: ora è disponibile gratis su Android

E’ arrivata anche in Italia l’app per Android di Grok, il chatbot evoluto creato da xAI, la società fondata da Elon Musk. L’applicazione, resa disponibile gratuitamente per tutti gli utenti tramite il Google Play Store su dispositivi Android, era attesa nel nostro paese da circa sei mesi e, adesso, c’è.

Grok è gratis per tutti

Il lancio di Grok in Italia arriva dopo un periodo di pre-registrazione iniziato a febbraio, durante il quale l’interesse degli utenti è cresciuto in modo esponenziale. Da oggi, chiunque disponga di uno smartphone Android può scaricare l’applicazione dal Google Play Store senza alcun costo, scegliendo tra diverse modalità di accesso: tramite account X (ex Twitter), account Gmail o semplicemente utilizzando un indirizzo email dedicato.

Uno degli aspetti che rendono Grok un chatbot evoluto di nuova generazione è l’ampio ventaglio di funzionalità offerte. Particolarmente innovativa è la modalità Imagine, che consente agli utenti di generare immagini partendo da descrizioni testuali o da input visivi, sfruttando le potenzialità più avanzate dell’intelligenza artificiale.

Non manca la modalità Spicy, una funzione che ha già fatto discutere per la sua capacità di creare contenuti visivi privi di filtri di censura, sollevando interrogativi su limiti e responsabilità etiche nell’uso delle nuove tecnologie: anche in Italia è disponibile, ma le foto di nudo vengono comunque oscurate.

C’è anche Grok 4

Con il recente aggiornamento al modello LLM Grok 4, l’applicazione ha compiuto un ulteriore salto di qualità. I miglioramenti si riflettono soprattutto nella velocità di risposta, ora ridotta del 40%, e nell’introduzione di cinque nuove voci sintetiche che arricchiscono l’esperienza utente, rendendola più fluida e personalizzabile. Tali progressi posizionano Grok 4 come uno dei modelli di intelligenza artificiale più sofisticati attualmente disponibili sul mercato, anche se è anche la più controversa.

L’approdo di Grok in Italia non è casuale, ma si inserisce in una strategia ben precisa di xAI volta a competere direttamente con giganti del settore come Google, OpenAI e Anthropic. Secondo Elon Musk, Grok 4 non solo rappresenta un modello AI all’avanguardia, ma apre anche a prospettive di integrazione con i veicoli Tesla, offrendo nuove possibilità per l’interazione uomo-macchina.