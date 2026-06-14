HarmonyOS potrebbe funzionare con appena 64 KB di RAM

Durante l’evento Huawei Developer Conference 2026, l’azienda cinese ha annunciato che HarmonyOS può già funzionare con appena 128 KB di memoria e che ulteriori ottimizzazioni potrebbero ridurre il requisito minimo a 64 KB di RAM. Un dato che sembra irrilevante per chi usa uno smartphone con 8 o 12 GB di memoria, ma che diventa strategico nel settore dell’Internet of Things.

Sensori industriali, contatori smarte dispositivi embedded operano con risorse minime: è lì che Huawei vuole espandersi, costruendo un ecosistema software indipendente accelerato dopo le restrizioni commerciali imposte dagli Stati Uniti.

Perché 64 KB di RAM contano davvero

Per capire la portata dell’annuncio bisogna uscire dalla logica degli smartphone. In questa fascia hardware operano strumenti come sensori industriali, contatori intelligenti e sistemi di monitoraggio ambientale: dispositivi che girano su microcontrollori con memoria minima e devono funzionare per anni senza manutenzione.

HarmonyOS riesce a operare in questi limiti grazie alla sua architettura modulare e al design basato su microkernel, che separa i servizi essenziali del sistema dai componenti opzionali. Solo le funzionalità strettamente necessarie rimangono attive, il che consente di girare su hardware economico riducendo al minimo i consumi energetici. Huawei ha dichiarato che alcuni dispositivi potranno funzionare per circa un anno con una singola batteria a secco: un vantaggio concreto per sensori installati in luoghi difficilmente accessibili o distribuiti su larga scala.

HarmonyOS punta a diventare piattaforma universale

La visione dichiarata da Huawei è quella di un unico ambiente software capace di scalare da dispositivi minuscoli fino a prodotti molto più complessi. La stessa famiglia tecnologica dovrebbe alimentare smartphone, wearable, sistemi domestici intelligenti, auto connesse e infrastrutture industriali.

In questo quadro si inserisce anche il lancio di HarmonyOS 7, che introduce miglioramenti nelle prestazioni e una maggiore integrazione dell’Intelligenza Artificiale. Parallelamente l’azienda continua a rafforzare il proprio ecosistema indipendente da Android, sviluppando strumenti e applicazioni native per ridurre la dipendenza dalle tecnologie occidentali.

Sfide tecniche e mercato: la strada è lunga

Far funzionare un sistema operativo in 64 KB di RAM è un risultato ingegneristico notevole, ma la vera sfida è commerciale. Nel mercato embedded HarmonyOS dovrà confrontarsi con piattaforme consolidate come FreeRTOS e Zephyr, già adottate dall’industria globale da anni.

La capacità di offrire una piattaforma comune per dispositivi molto diversi potrebbe rivelarsi un vantaggio competitivo, soprattutto in Cina dove HarmonyOS ha già raggiunto una diffusione significativa. Quanto rapidamente questa strategia si tradurrà in una presenza rilevante nei mercati internazionali resta ancora da verificare.