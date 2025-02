Ho. Mobile: 200 GB in 5G a 9,99€ con SIM gratuita e attivazione scontata

Chi è alla ricerca di una tariffa con un ampio bundle dati e accesso al 5G senza costi extra può approfittare della nuova promo di Ho. Mobile, che garantisce 200 GB in 5G, minuti illimitati e SMS senza limiti a soli 9,99€ al mese. L’attivazione è scontata per chi proviene da Iliad, CoopVoce, PosteMobile, Kena e altri operatori virtuali, con un costo simbolico di 2,99€, mentre per gli altri clienti il prezzo di attivazione è di 9,99€. La SIM viene fornita gratuitamente e la gestione dell’offerta è completamente trasparente, senza costi nascosti o addebiti indesiderati.

L’attivazione può essere effettuata comodamente online. Ho. Mobile garantisce un passaggio semplice e rapido, senza interruzioni di servizio, per chi vuole mantenere il proprio numero.

I vantaggi dell’offerta Ho. Mobile

Oltre al pacchetto dati generoso e alla velocità del 5G, Ho. Mobile offre diversi vantaggi che rendono questa tariffa particolarmente competitiva. La politica zero sorprese assicura che non ci siano costi nascosti, bloccando automaticamente i servizi a pagamento non richiesti. Inoltre, grazie alla funzione “Riparti“, è possibile rinnovare l’offerta prima della scadenza mensile nel caso in cui i Giga si esauriscano prima del previsto.

La copertura della rete Vodafone garantisce stabilità e connessione affidabile in tutto il Paese, mentre per chi viaggia in Europa l’offerta include 12,6 GB di traffico in roaming senza costi extra.

Con 9,99€ al mese, 200 GB in 5G, SIM gratuita e attivazione scontata, Ho. Mobile si conferma tra le opzioni più vantaggiose sul mercato. Per maggiori dettagli e per attivare l’offerta, basta visitare il sito ufficiale di Ho. Mobile.