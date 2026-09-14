Homebrew 7.0.0 è disponibile: cosa cambia per macOS e sviluppatori

Homebrew 7.0.0, pubblicato nelle scorse ore, porta una serie di modifiche che interessano sia l’uso quotidiano sia la gestione professionale delle installazioni.

Il progetto, nato nel 2009 per colmare una lacuna nella distribuzione del software su macOS, introduce ora maggiore concorrenza nelle operazioni, nuove protezioni durante l’installazione e controlli integrati sulle vulnerabilità.La release segna anche una svolta per l’hardware Apple meno recente: i Mac Intel passano a Tier 3, mentre macOS Catalina viene escluso. Per chi utilizza Homebrew in ambienti automatizzati cambiano inoltre alcune immagini e modalità di riferimento alle GitHub Actions.

Homebrew 7.0.0 punta su prestazioni e sicurezza

Una delle modifiche più concrete riguarda la gestione delle operazioni multiple. brew install, brew reinstall e brew upgrade possono sovrapporre download e preparazione dei pacchetti, riducendo i tempi morti quando l’utente deve gestire più elementi. Il comportamento si estende anche a brew bundle, permettendo a un Brewfile di sfruttare lo stesso lavoro condiviso.

La parte dedicata alla sicurezza introduce nuove restrizioni durante l’installazione. Su Linux Homebrew abbandona Bubblewrap e adotta Landlock, disponibile nel kernel a partire dalla versione 6.1 secondo i requisiti indicati dal progetto. La configurazione utilizza Landlock ABI 2 e segnala quando il sistema non può applicare le restrizioni sulla rete. Le installazioni che non possono beneficiare della protezione continuano comunque a funzionare.

Un’altra novità importante è brew vulns, comando che controlla i software installati confrontandoli con le informazioni pubblicate da OSV.dev. Homebrew dispone ora anche di un proprio database degli advisory, nel quale sono considerate le versioni effettivamente distribuite dal progetto e le correzioni di sicurezza eventualmente retroportate. Per gli amministratori diventa così possibile verificare direttamente dalla gestione dei pacchetti quali componenti presentano vulnerabilità note e quali dispongono già di una correzione.

Il rilascio rafforza inoltre il sandboxing delle operazioni di formula e cask. Le definizioni possono essere fornite attraverso dati strutturati firmati e il progetto sta trasferendo progressivamente il download delle dipendenze in una fase separata dall’installazione. Durante quest’ultima, la rete viene disabilitata per le formule migrate e le cache utilizzate per il trasferimento diventano di sola lettura.

Mac Intel entra in una nuova fase di supporto

La modifica più delicata per gli utenti Apple riguarda i Mac Intel x86_64. Homebrew li sposta a Tier 3 e interrompe la produzione di nuove bottle precompilate per questa piattaforma. Le formule aggiornate possono quindi richiedere una compilazione dal codice sorgente. Il progetto prevede che Homebrew continui a funzionare sui Mac Intel fino al primo settembre 2027.

La versione 7.0.0 rimuove inoltre il supporto a macOS 10.15 e precedenti. macOS Sonoma 14 passa a sua volta a Tier 3, mentre per ottenere bottle e installazioni tramite pacchetto occorre macOS Sequoia 15 o successivo. Sul versante opposto, macOS Golden Gate 27 su Apple Silicon entra tra le piattaforme Tier 1 con disponibilità di pacchetti precompilati.

Per l’uso grafico arriva BrewUI, applicazione ufficiale nativa per macOS che permette di cercare software, consultare le versioni installate e visualizzare i comandi brew associati alle operazioni eseguite. La scelta non elimina l’interfaccia a riga di comando, ma offre un’alternativa più accessibile per chi preferisce gestire i pacchetti attraverso una finestra dedicata.

Chi utilizza Homebrew in CI deve invece aggiornare le configurazioni che fanno riferimento all’immagine ghcr.io/homebrew/ubuntu22.04, ormai rimossa, e alle azioni Homebrew richiamate tramite @master, anch’esse eliminate. Il progetto indica immagini e release versionate come destinazioni da utilizzare. Per i manutentori dei tap arriva infine una migrazione importante: i blocchi Ruby post_install e flight sono deprecati a favore di install steps dichiarativi, con una scadenza fissata all’11 dicembre 2027 per i tap di terze parti.