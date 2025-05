Honor regala Veo 2, l'AI per trasformare foto in video

Una nuova era per l’animazione fotografica è alle porte, grazie all’AI che è ormai in grado di creare video quasi dal nulla: basta inserire una o più immagini statiche e descrivere cosa deve accadere nel video. Uno degli esempi di questi strumenti è Google Veo 2, un modello avanzato di intelligenza artificiale progettato per analizzare e animare autonomamente le immagini. La tecnologia promette di rivoluzionare l’approccio alla fotografia digitale, consentendo agli utenti di vedere le proprie foto prendere vita con un realismo sorprendente.

Questa rivoluzionaria tecnologia sarà offerta gratuitamente, ma per un periodo limitato, dai nuovi Honor 400 e Honor 400 Pro. Questi smartphone, previsti per il lancio il 22 maggio 2025, porteranno la funzionalità innovativa sviluppata in collaborazione con Google, capace di trasformare semplici immagini statiche in brevi video di cinque secondi. Questa caratteristica sarà integrata direttamente nell’app Galleria, offrendo agli utenti un’esperienza fluida e intuitiva.

Veo 2 gratis, ma solo per 2 mesi

Beyond a snapshot.

HONOR 400 Series can effortlessly transform your images into captivating videos with AI Image to Video – breathing new life into your stills. Spark Daily Wonder with HONOR 400 Series – coming 22nd May, 2025. #HONOR400 #SparkDailyWonder pic.twitter.com/ddRPYohGit — HONOR (@Honorglobal) May 12, 2025



Per i possessori di Honor 400, la funzione sarà inizialmente gratuita, con un limite di dieci creazioni giornaliere nei primi due mesi. Successivamente, sarà necessario sottoscrivere un abbonamento gestito da Google, i cui dettagli economici devono ancora essere annunciati. Questo approccio commerciale potrebbe rappresentare un banco di prova per il successo di questa tecnologia nel mercato consumer.

La tecnologia Veo 2 non è del tutto nuova: è già disponibile tramite il servizio Gemini Advanced di Google, che consente la generazione di video da descrizioni testuali a un costo di $0,50 per secondo di filmato prodotto. Tuttavia, Honor si distingue come il primo produttore a integrare questa funzionalità direttamente in uno smartphone, segnando un importante passo avanti nell’adozione di tecnologie AI avanzate per il grande pubblico.

Questo sviluppo si inserisce nella strategia di Honor di innovare l’esperienza visiva mobile, combinando tecnologie all’avanguardia con una semplicità d’uso senza precedenti. Il debutto dei nuovi dispositivi a maggio 2025 non solo chiarirà l’impatto di questa innovazione sul mercato, ma potrebbe anche aprire la strada a nuove possibilità per l’animazione fotografica su dispositivi mobili.